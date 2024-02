A- A+

FALCON 9 Foguete com destino à lua parte nesta quarta-feira; entenda a missão Empresa americana busca ser a primeira companhia privada a aterrissar no polo sul lunar, região de interesse científico por supostamente conter água congelada

Uma nova missão comercial com destino à Lua terá início na madrugada desta quarta-feira (13), às 2h57, com o lançamento do foguete Falcon 9 da SpaceX, em nome da empresa americana Intuitive Machines. É a primeira sonda enviada pela companhia, partindo do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, para direcionar o módulo lunar Nova-C (apelidado de Odysseus) à Lua.

A data prevista para o pouso é 22 de fevereiro, em uma cratera próxima do polo sul do satélite natural. Companhias de diversos países estão correndo para serem as primeiras a chegar na Lua porque cientistas acreditam na existência de água congelada em cavidades protegidas da luz do sol, escondidas na região.

A missão marca a quarta tentativa de uma empresa privada em pousar no satélite. Também em 2024, a American Astrobotic enviou o módulo lunar Peregrine no dia 8 de janeiro, que precisou ser redirecionado para entrar na Terra. A ruptura no tanque da sonda levou a um grande vazamento de combustível, impedindo a continuidade do trajeto.

Antes, em 2023, foi a vez do módulo japonês Hakuto-R, da empresa Ispace. A espaçonave ficou sem combustível durante uma tentativa de pouso na Lua, por conta de um erro de cálculo de altitude. A companhia israelense SpaceIL quase conseguiu concluir sua missão em 2019, mas falhou a poucos metros do pouso.

Apenas cinco países conseguiram pousar na Lua sem dificuldade. A União Soviética foi a primeira, seguida pelos Estados Unidos, que continuam sendo o único país a colocar astronautas na superfície lunar. A China conseguiu realizar três aterrissagens na Lua na última década, além da Índia e, mais recentemente, o Japão.

A missão de envio do módulo Odysseus tenta ser ainda mais ambiciosa que uma anterior da Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Em 2023, a Chandrayaan-3 foi a primeira a descer nas proximidades do polo sul lunar. A Intuitive Machines pretende ir mais perto, a apenas 300 km de distância.

O módulo americano pesa 675 kg e conta com o apoio da Nasa, que tem um programa de incentivo de missões comerciais de transporte lunar. A Intuitive Machines recebeu US$ 118 milhões para levar seis cargas da agência.

A carga útil do módulo Nova-C inclui instrumentos para compreender melhor o ambiente lunar, enquanto a Nasa se prepara para enviar tripulantes humanos ao satélite natural dentro do programa Artemis no final desta década. Também inclui uma carga mais colorida com esculturas do artista Jeff Koons.

