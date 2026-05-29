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Tragédia Foguete da Blue Origin explode na plataforma de lançamento durante teste "É muito cedo para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobrir", afirmou Bezos na rede social X pouco depois da explosão

O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu na quinta-feira (28) na plataforma de lançamento de Cabo Canaveral, na Flórida, uma reviravolta para as ambições espaciais do bilionário Jeff Bezos.

Um vídeo do incidente mostra fumaça saindo da parte inferior do foguete, que tem 98 metros de altura, antes de ser completamente envolvido por uma enorme bola de fogo.

A empresa espacial de Bezos, a Blue Origin, informou na rede social X uma “anomalia” durante o teste na Flórida e que “todos os funcionários foram localizados”.

“Registramos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje”, afirmou a empresa em um breve comunicado.

A explosão é a mais recente para o também fundador da Amazon, envolvido em uma disputa frenética com Elon Musk e sua empresa SpaceX pela exploração espacial.

O foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin, em uma disputa com o foguete Starship, o maior da história, desenvolvido pela SpaceX.

“É muito cedo para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobrir”, afirmou Bezos na rede social X pouco depois da explosão. “Um dia muito difícil, mas vamos reconstruir tudo o que for preciso e voltaremos a voar. Vale a pena”, acrescentou.

I’ve already spoken with @NASAAdmin Jared Isaacman regarding the explosion of Blue Origin’s New Glenn rocket tonight at Cape Canaveral’s Space Force Station. I am grateful there were no reported injuries and thankful for the first responders, engineers, and launch crews who acted… https://t.co/m0IAerHZan — Congressman Mike Haridopolos (@RepHaridopolos) May 29, 2026

Elon Musk expressou condolências e classificou o acidente como “muito infeliz”.

No mês passado, o foguete New Glenn da Blue Origin fracassou em uma missão para colocar um satélite de comunicações na órbita correta, o que deu origem a uma investigação.

Embora a empresa tenha reutilizado e recuperado com sucesso um propulsor do foguete New Glenn, uma missão não tripulada não conseguiu colocar na órbita o satélite da empresa AST SpaceMobile.

Nasa

O congressista da Flórida Mike Haridopolos, cujo distrito inclui Cabo Canaveral, afirmou em um comunicado no X que entrou em contato com o administrador da Nasa, Jared Isaacman.

I’ve already spoken with @NASAAdmin Jared Isaacman regarding the explosion of Blue Origin’s New Glenn rocket tonight at Cape Canaveral’s Space Force Station. I am grateful there were no reported injuries and thankful for the first responders, engineers, and launch crews who acted… https://t.co/m0IAerHZan

— Congressman Mike Haridopolos (@RepHaridopolos) May 29, 2026

“Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecidos pelos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente”, disse Haridopolos.

A Nasa e a Blue Origin colaboraram no desenvolvimento de um módulo de pouso lunar para as missões Artemis.

“O voo espacial não perdoa, e desenvolver uma nova capacidade de lançamento de carga pesada é extraordinariamente difícil”, escreveu Isaacman no X.

NASA is aware of the anomaly that occurred tonight at Launch Complex 36 involving Blue Origin’s New Glenn rocket at Cape Canaveral Space Force Station. ⁰⁰Spaceflight is unforgiving, and developing new heavy-lift launch capability is extraordinarily difficult. We will work with… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 29, 2026

“Vamos trabalhar com os nossos parceiros para apoiar uma investigação completa dessa anomalia, avaliar o impacto nas missões de curto prazo e voltar a lançar foguetes”, acrescentou.

A meta da Nasa é testar um encontro em órbita entre naves espaciais e um ou dois módulos de pouso lunar em 2027 e executar uma alunissagem tripulada até o fim de 2028.

Mas ainda há muito por fazer e especialistas do setor expressaram dúvidas sobre se a Blue Origin e a SpaceX conseguirão entregar os projetos a tempo.

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