Foguete da SpaceX, de Musk, explode após anomalia em teste no Texas; não houve feridos

Nesta quinta-feira, 19, horário de Brasília, quarta-feira, 18, horário local, um foguete da empresa SpaceX, do bilionário americano Elon Musk, explodiu durante um teste de rotina na Starbase, no Estado do Texas. Não houve feridos.



"A Starship se preparava para seu décimo teste de voo e sofreu uma grande anomalia", confirmou a empresa, em uma postagem na rede social X, antigo Twitter, também de propriedade do empresário.





A companhia finalizou dizendo que "uma zona de segurança ao redor do local foi mantida durante toda a operação", que "todo o pessoal está seguro" e solicitou para que "ninguém tente se aproximar da região."



Este não é o primeiro revés para o modelo, que tem altura equivalente a um prédio de 40 andares. Em 27 de maio deste ano, uma das unidades chegou ao espaço, porém, explodiu antes de conseguir voltar à Terra.

E, nas tentativas anteriores, em janeiro e março de 2025, a parte superior da nave explodiu no início do voo, provocando uma chuva de detritos incandescentes sobre o Caribe, com danos mínimos.

