Foguete decola rumo à ISS para resgatar astronautas 'ilhados' Os dois astronautas viram sua estada aumentar devido a problemas detectados no sistema de propulsão do foguete

Depois de mais de nove meses de estada na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), dois astronautas estão mais próximos de retornarem para casa após o lançamento, nesta sexta-feira (14), de uma missão de troca de tripulação.

Um foguete Falcon 9 com uma cápsula Crew Dragon fixada em sua parte superior decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 19h03 locais (20h03 em Brasília), com uma tripulação de quatro pessoas a bordo com destino à estação orbital.

Inicialmente prevista para a quarta-feira, a decolagem foi cancelada no último minuto devido a um problema técnico com um sistema de apoio em terra.

Desde então, foi realizada uma inspeção e uma "bolsa de ar" foi eliminada, provavelmente a responsável pelo problema, informou a Nasa.

Esta missão, denominada Crew-10, tem como objetivo permitir que Butch Wilmore e Suni Williams, dois astronautas americanos "ilhados" na ISS desde junho, voltem para a Terra.

O retorno poderia começar na próxima quarta-feira, dias depois da chegada da nova tripulação, a bordo de uma nave da SpaceX, e não da Boeing Starliner que os transportou e sofreu falhas.

Os dois astronautas viram sua estada aumentar devido a problemas detectados no sistema de propulsão do foguete.

Essas falhas levaram a Nasa a decidir, no verão boreal, enviar a nave espacial da Boeing vazia e trazer os dois astronautas de volta com a empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk.

Essa missão ganhou contornos políticos com o retorno ao poder de Donald Trump, que acusou seu antecessor Joe Biden de ter "abandonado" deliberadamente os dois astronautas.

Musk, agora um colaborador próximo do presidente republicano, garantiu que poderia tê-los resgatado há muito tempo, sem especificar como.

Sua companhia SpaceX enviou no final de setembro uma nave espacial Crew Dragon à ISS com apenas um astronauta americano e um cosmonauta russo a bordo — em vez dos quatro previstos inicialmente — para deixar espaço para Wilmore e Williams na viagem de volta.

A nova tripulação é formada por dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers; um japonês, Takuya Onishi, e um russo, Kirill Peskov.

Apesar da guerra na Ucrânia, Estados Unidos e Rússia mantiveram a cooperação no espaço nos últimos anos.

Está previsto que a nave da SpaceX amerisse em frente ao litoral da Flórida utilizando um paraquedas.

