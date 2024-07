Foguete europeu Ariane 6 decola com sucesso e coloca satélites em órbita

A- A+

O foguete europeu Ariane 6 decolou com sucesso nesta terça-feira (9) e conseguiu colocar na órbita os microssatélites que transportava, marcando um triunfo no primeiro voo da nave europeia e o retorno a um acesso aéreo ao espaço para a Europa.

"É um dia histórico para a ESA e para a Europa", comemorou Joseph Aschbacher, diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês).

Para Philippe Baptiste, diretor da agência espacial francesa CNES, "a Europa está de volta".

Este sucesso representa o retorno a um acesso aéreo ao espaço para a Europa, mas será um triunfo completo apenas quando o estágio superior do foguete cair na atmosfera como planejado, cerca de três horas após o lançamento.

"A missão ainda não terminou", alertou Martin Sion, chefe da fabricante Arianegroup.

Na Sala Júpiter, localizada a 17 km da plataforma de lançamento e centro de controle da missão, a calma dos operadores contrastou com a emoção de um voo esperado há quatro anos pela Agência Espacial Europeia (ESA).

"Propulsão nominal, trajetória conforme o esperado", anunciou Raymond Boyce, diretor de operações, diante dos aplausos na sala.

Antes mesmo do sucesso do voo, o chefe da Nasa, Bill Nelson, celebrou nas redes sociais um "grande passo para a ESA com o primeiro lançamento do seu poderoso foguete de nova geração".

Apesar dos inúmeros testes em terra e das simulações realizadas nos últimos meses, havia "um elemento de risco" antes do voo, explicou Philippe Baptiste.

Historicamente, quase metade dos primeiros lançamentos de foguetes resultaram em falhas, como em 1996 no caso do primeiro Ariane 5, que, no entanto, teve apenas duas falhas em um total de 117 lançamentos.

"Aumento da frequência"

O foguete, cujo lançamento foi adiado por quatro anos, transportava uma dezena de microssatélites de universidades.

Também transportava duas cápsulas de reentrada atmosférica que seriam lançadas ao final da missão, aproximadamente três horas após o lançamento. Essas cápsulas, desenvolvidas pela startup franco-alemã The Exploration Company e pela Arianegroup, pretendem preparar cargas espaciais para abastecer estações espaciais.

O Ariane 6, lançado em 2014, tem capacidade para colocar satélites geoestacionários a 36 mil milhas de altitude e constelações de satélites a centenas de milhas da Terra. Para isso, o estágio superior do foguete é equipado com o motor Vinci, a principal inovação da nave.

Durante o voo, o motor Vinci foi acionado com sucesso duas vezes para posicionar o estágio superior no ponto de lançamento das cápsulas, uma hora e seis minutos após o lançamento.

Quando o motor for acionado pela última vez, o estágio superior retornará à atmosfera, resultando no Pacífico próximo ao Ponto Nemo, o local mais distante de qualquer terra firme.

Este voo do Ariane 6 é estratégico para os europeus se desejarem continuar existindo frente à gigante americana SpaceX, que lança seus foguetes reutilizáveis Falcon 9 cerca de duas vezes por semana.

Desde o último voo do Ariane 5 há um ano, os europeus não podem mais colocar um satélite na órbita dos seus próprios meios. E desde a invasão da Ucrânia, não há acesso ao veículo de lançamento médio russo Soyuz. Além disso, o foguete Vega-C está em terra desde o final de 2022 após um acidente.

Após este primeiro voo, serão necessários vários meses para analisar os dados transmitidos pelos múltiplos sensores do foguete antes de um primeiro lançamento comercial no final do ano, provavelmente com o satélite de observação militar francês CSO-3.

O próximo desafio será "aumentar a frequência" dos voos, segundo Toni Tolker-Nielsen. Estão planejados seis voos em 2025 e oito no ano seguinte.

O Ariane 6 já registrou 29 voos em sua lista de pedidos, um "sucesso absoluto sem precedentes para um foguete que ainda não voou", conforme afirmou recentemente Stéphane Israel, chefe da Arianespace, empresa responsável pela comercialização e operação do foguete.

No entanto, o programa sofreu recentemente uma revés: a Eumetsat, operadora de satélites meteorológicos europeus, cancelou no final de junho o lançamento do seu satélite MTG-S1 programado com o Ariane 6 para o início de 2025. Em vez disso, realizará o lançamento com a SpaceX, citando "circunstâncias científicas", sem dar mais detalhes.

Para Joseph Aschacher, diretor da ESA, trata-se de uma decisão "difícil de compreender" por parte de um organismo intergovernamental de 30 países europeus.

