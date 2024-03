Foguete Starship, da SpaceX, decola para terceiro voo de teste

O gigantesco foguete Starship da SpaceX, que tem como objetivo a longo prazo ser utilizado em viagens à Lua e Marte, decolou nesta quinta-feira (14) dos Estados Unidos para seu terceiro voo de teste, após duas tentativas que terminaram em explosões no ano passado.

A SpaceX tem uma longa lista de objetivos para este teste, entre eles, efetuar um "retorno controlado" à Terra, no qual o foguete deve amerissar no Oceano Índico.

