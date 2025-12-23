A- A+

explosão Foguete sul-coreano explode após anomalia em lançamento comercial inédito no Brasil Veículo chegou a iniciar sua trajetória vertical conforme o previsto, mas apresentou um problema logo após deixar a plataforma e colidiu com o solo, explica FAB

O primeiro lançamento comercial de um foguete a partir do Brasil terminou em falha e explosão na noite desta segunda-feira, 22. O HANBIT-Nano, desenvolvido pela empresa privada sul-coreana Innospace, sofreu uma anomalia pouco após a decolagem e teve o voo interrompido, segundo informou a Força Aérea Brasileira (FAB).

O foguete foi lançado às 22h13 do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.

De acordo com a FAB, o veículo chegou a iniciar sua trajetória vertical conforme o previsto, mas apresentou um problema logo após deixar a plataforma e colidiu com o solo.

A transmissão ao vivo do lançamento, exibida no YouTube pela Innospace, foi cortada segundos depois da decolagem.

Antes da interrupção do sinal, foi possível observar imagens que indicavam uma possível explosão. Na sequência, a empresa exibiu um aviso em inglês informando que havia ocorrido uma "anomalia durante o voo".

Em nota, a FAB afirmou que equipes da Aeronáutica e do Corpo de Bombeiros do CLA foram enviadas ao local para analisar os destroços e a área da colisão.

Segundo a Força Aérea, todas as etapas sob sua responsabilidade, como segurança, rastreio e coleta de dados, foram executadas conforme o planejamento e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial.

"Uma equipe da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA já foi enviada ao local para análise dos destroços e da área de colisão. Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial", diz a nota.

As causas da falha ainda estão sendo apuradas. Técnicos da Innospace seguem analisando os dados do voo em conjunto com a FAB e demais órgãos envolvidos na operação, batizada de Spaceward. Não há registro de feridos.

O lançamento do HANBIT-Nano marcaria o primeiro voo orbital comercial realizado a partir do território brasileiro, um marco para o uso do Centro de Lançamento de Alcântara por empresas privadas internacionais.

Veja também