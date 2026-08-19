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Notícias Foguete sul-coreano lançado do Brasil cai no mar após desvio da rota planejada O Sebit foi desenvolvido para validar tecnologias de voo antes da utilização em lançadores orbitais

A empresa sul-coreana Innospace lançou nesta quarta-feira, 19, o foguete suborbital Sebit a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, e encerrou o voo prematuramente após uma anomalia.

Segundo a empresa, o foguete decolou normalmente, mas foi detectado um desvio da trajetória planejada e, de acordo com os regulamentos de segurança do centro de lançamento, a Força Aérea Brasileira (FAB) acionou o Sistema de Terminação de Voo para encerrar o voo. O foguete, então, caiu dentro de uma zona de segurança marítima no litoral do Maranhão.

O Sebit foi desenvolvido para validar tecnologias de voo antes da utilização em lançadores orbitais. Sua missão era coletar dados sobre o desempenho do foguete durante o seu lançamento e o seu retorno, além de verificar sistemas de propulsão, navegação, telemetria e operação em condições reais de voo. As informações servirão para o desenvolvimento dos próximos veículos da empresa

Explosão após a decolagem em dezembro de 2025

De acordo com a Innospace, diferentemente dos veículos de lançamento que colocam satélites em órbita terrestre, o Sebit é um foguete suborbital desenvolvido para transportar cargas úteis de clientes a altitudes de até 100 km e para realizar testes e verificações de tecnologia.

Em dezembro, o primeiro lançamento comercial de um foguete a partir do Brasil também terminou em falha. O HANBIT-Nano, também desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace, sofreu uma anomalia pouco após a decolagem e explodiu. O veículo chegou a iniciar sua trajetória vertical conforme o previsto, mas apresentou um problema logo após deixar a plataforma e colidiu com o solo. Não houve vítimas por conta da queda e explosão do foguete.

Fundada em 2017, a Innospace é uma empresa sul-coreana do setor espacial sediada em Sejong, na Coreia do Sul. A companhia desenvolve veículos lançadores para o mercado de pequenos satélites utilizando sistemas de propulsão híbrida. Os equipamentos são utilizados em missões de órbita terrestre baixa

No Brasil, a empresa mantém uma subsidiária em São José dos Campos (SP), responsável pelo gerenciamento das operações de lançamento a partir do Centro de Lançamento de Alcântara.



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