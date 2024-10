Foguetes do Líbano deixam mais 2 mortos israelenses em Haifa, em dia de ataques consecutivos

A- A+

O serviço de resgate de Israel disse que projéteis disparados do Líbano mataram mais duas pessoas no norte israelense nesta quinta-feira, 31, poucas horas depois da barragem de foguetes mais mortal atingir o país desde a invasão militar israelense do sul do Líbano, que matou cinco.

Magen David Adom, a principal organização médica de emergência de Israel, disse que seus médicos confirmaram as mortes de um homem de 30 anos e uma mulher de 60 anos em um subúrbio da cidade de Haifa.

Os ataques consecutivos fizeram da quinta-feira um dos dias mais mortais para civis em Israel desde que o exército israelense invadiu o sul do Líbano em 1 de outubro, como parte de uma campanha crescente contra o grupo militante Hezbollah. Fonte: Associated Press



