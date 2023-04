A- A+

Guerra Foguetes lançados do Líbano eram palestinos, diz Exército de Israel Escalada se dá após a brutal incursão da polícia israelense na Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local sagrado do Islã, em Jerusalém, durante o mês do Ramadã

Os cerca de 30 foguetes disparados nesta quinta-feira (6) do território libanês em direção a Israel são, "sem sombra de dúvida", "fogo palestino" – disse um porta-voz do Exército israelense.

"Sabemos, com certeza, que é fogo palestino. Pode ser o [movimento islâmico palestino] Hamas, pode ser a Jihad Islâmica. Ainda estamos tentando chegar a uma conclusão final sobre isso, mas não foi o Hezbollah", disse o tenente-coronel Richard Hecht.

"Presumimos que o Hezbollah provavelmente estava a par desses disparos, e o Líbano tem uma parte de responsabilidade. Também estamos investigando um possível envolvimento do Irã", acrescentou o porta-voz.

O Hezbollah é a única facção libanesa que conservou seu armamento desde o fim da guerra civil do Líbano (1975-1990) e conta com o apoio do Irã.

A frente israelense-libanesa explodiu como nunca, nesta quinta, desde a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah, com o lançamento de cerca de 30 foguetes do Líbano. Uma pessoa ficou ferida, e danos materiais foram registrados em Israel, no dia da Páscoa judaica.

Essa escalada se dá após a brutal incursão da polícia israelense na Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local sagrado do Islã, em Jerusalém, durante o mês do Ramadã. Vários grupos palestinos prometeram responder à violência.

Veja também

Olinda Polícia investiga homem suspeito de filmar partes íntimas de adolescente em supermercado em Olinda