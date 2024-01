Foguetes são lançados contra tropas dos EUA na Síria após ataque na Jordânia

A- A+

Forças dos Estados Unidos e seus aliados na Síria foram alvo de um ataque com foguetes nesta segunda-feira (29), informou um funcionário do Departamento de Defesa, depois que três soldados americanos morreram em um ataque de drone na Jordânia na véspera.

"Múltiplos foguetes foram lançados contra as forças americanas e da coalizão na Base de Patrulha Shaddadi, localizada na Síria. Não foram reportados feridos nem danos à infraestrutura", disse o funcionário americano, que não quis ser identificado.

Os Estados Unidos têm cerca de 900 soldados na Síria e 2.500 no vizinho Iraque, como parte da coalizão internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico, que chegou a controlar grandes extensões territoriais de ambos os países anos atrás.

Desde meados de outubro, as forças americanas e da coalizão que as apoia foram atacadas 165 vezes (66 no Iraque, 98 na Síria e uma na Jordânia, segundo seus dados) com "uma mistura de drones, foguetes, morteiros e mísseis balísticos de curto alcance", segundo o funcionário.

Dezenas de efetivos americanos ficaram feridos em ataques anteriores, mas nenhum deles havia sido morto por fogo hostil no Oriente Médio desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas até ontem, quando um ataque de drone deixou três mortos e mais de 30 feridos.

Veja também

