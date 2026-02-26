A- A+

CASO RENATA ALVES "Foi difícil olhar para ele", diz mãe de mulher morta pelo ex-companheiro no Recife; júri é retomado João é acusado de ter matado a ex-companheira, a administradora Renata Alves Costa, de 35 anos, em agosto de 2022

O julgamento do psicólogo João Raimundo Vieira da Silva de Araújo foi retomado por volta das 9h desta quinta-feira (26), no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife. Quem preside a sessão que chega à fase final é o juiz José Carlos Vasconcelos Filho.

João é acusado de ter matado a ex-companheira, a administradora Renata Alves Costa, de 35 anos, em uma das torres do Edifício Sítio Jardins, onde o casal morava há quatro meses, em Campo Grande, Zona Norte da capital pernambucana. O crime aconteceu em 6 de agosto de 2022.



Mãe da vítima, Kátia Alves, de 66 anos, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco minutos antes de entrar no julgamento, ao qual a imprensa não teve acesso.

Para ela, além da saudade, este é um dia que vai ficar marcado na memória como o "cumprimento de missão". Emocionada, Kátia também falou sobre o desafio de ficar frente a frente com o réu.

“Foi difícil ter que olhar para um cara cínico e mentiroso. O que eu acho ainda pior é ser uma advogada, mulher, e defendê-lo. Acho que não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. Sei que ela está fazendo o trabalho dela, mas foi ridículo ela ter se deitado no chão para simular que tinha sido um acidente e ele mostrando lá, como se fosse uma arma, para dizer que foi um acidente. Eu não sei como que uma mulher se passa para isso. Acho que nem todo homem se passa para um caso desse”, detalha Alves.

Ainda durante o júri, segundo Kátia, o réu teria agredido verbalmente uma das testemunhas que, inclusive, sabia que ele usava tornozeleira eletrônica. Ela contou que ele já tinha raiva dessas amigas da vítima e as expectativas são para que ele pegue pena máxima.

“Quero que ele tenha a pena máxima, que não seja reduzida e que mude alguma coisa desse tipo em relação a feminicídio. João estava [no presídio] de Igarassu. Saiu uma matéria no Fantástico [da TV Globo] em que aparece ele fazendo parte de todo aquele absurdo lá, com mulheres, bebidas e banda de pagode. Ele aparece no fim da reportagem, sentado, com cabelo cortado, relógio no braço, celular e tomando uísque. Isso é um absurdo. Também deveria ser proibida a visita íntima para casos de feminicídio. Que fique sem transar. Acho que a missão de Renata foi essa, para salvar a vida de outras mulheres”, complementa.

Júri

O júri entra nesta quinta-feira na fase de debates, onde há sustentação oral da defesa e acusação. A duração é de até cinco horas, ou seja, tudo deve acabar neste segundo dia.

Na quarta-feira (25), foram ouvidas duas testemunhas de acusação que eram amigas da vítima e o acusado, que não teve testemunha. Logo após vieram as perguntas do júri e a sessão foi suspensa por volta das 20h.

João, que usava tornozeleira eletrônica quando se envolveu com a vítima, está sendo julgado por cárcere privado, tentativa de cárcere privado, violência sexual, lesões corporais em contexto de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Quem atira não tem, obrigatoriamente, intenção de matar?

Vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi rebateu a fala da advogada Ana Paula Arruda dita em entrevista à Folha de Pernambuco, na quarta (25). Naquele dia, ela alegou que o réu não tinha intenção de matar a vítima e que “não é porque você efetuou um disparo de arma de fogo que você tinha a intenção de matar”.

“Uma pessoa que não tem licença para ter armas em casa já é errado. Eram armas que tinham números raspados. Ele gostava de exibir armas sempre que estava bebendo e quando estava em companhia de Renata colocava a arma na mesa ou na cintura. Ele mesmo relatou que anda armado mesmo e está aqui para se defender. Também falou sobre ter atirado numa pessoa no Mar Hotel [em Boa Viagem], pelo qual responde e usava a tornozeleira eletrônica. Ele é um indivíduo muito frio, calculista e que representa um enorme perigo à sociedade”, frisou.

O que contribui para remição penal?

* Trabalho: A cada três dias trabalhados, reduz um dia;

* Estudo: A cada 12 horas de estudo (divididas em pelo menos três dias), reduz um dia;

* Leitura: Cada livro lido com resenha aprovada reduz quatro dias de pena (limite de 12 livros por ano);

* Conclusão de Ensino: Se o preso concluir o ensino fundamental, médio ou superior durante a pena, ganha um bônus de 1/3 sobre os dias já remidos pelo estudo;

* Detração: Todo o tempo que a pessoa passou presa antes da sentença final(prisão preventiva ou temporária) deve ser descontado do total da pena;

* Comutação (Indulto Parcial): Redução da pena concedida por decreto do pesidente da República, geralmente no final do ano, caso o preso preencha requisitos de tempo e comportamento.

Veja também