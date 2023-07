"Foi muito rápido", diz moradora sobre desabamento de prédio em Paulista

A- A+

Moradora do Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, Adriana Maria da Silva relatou à reportagem da Folha de Pernambuco como foi o momento do desabamento de um prédio no bairro, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo ela, foi tudo "muito rápido".

"Foi uma queda só, foi o estralo e o desmoronamento. Foi muito rápido, muito, muito rápido mesmo. A gente não imagina o que vai acontecer, mas acabou acontecendo", contou.

A moradora também disse que estava saindo do banheiro para se organizar para o trabalho. "Quando escutei a zoada, pensava que era a caixa de energia. Quando fui abrir a porta, estava só a poeira cobrindo tudo. Entrei em pânico, em desespero, saí gritando pelo meu menino. A vida da gente é prioridade, saí gritando pelo pessoal", completou.

Professora de alunos da Educação Infantil que moram no prédio, Sodelma Martins disse que sabe de uma família de cinco pessoas que estão desaparecidas.

"Estou aqui angustiada porque a gente não sabe, nossos alunos lá... A gente não sabe de nada. O coração da professora fica em tempo de parar, a gente fica aqui sem saber. Quer ajudar e não pode. É muito aperreio, é uma angústia, professor chorando, professor passando mal", lamentou Sodelma, que completou: "Estamos aqui crendo em Deus que vamos ver nossos alunos em pé novamente".

Desabamento em Paulista

Um prédio de quatro andares desabou completamente e outro parcialmente, na manhã desta sexta-feira (7), no Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O colapso da estrutura ocorreu por volta das 6h10. As equipes de resgate seguem nas buscas por vítimas soterradas sob os escombros. O Corpo de Bombeiros fala em ao menos 10 pessoas e há crianças entre elas.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, às 6h35 e conta com a ajuda do Samu, da Defesa Civil e de vários voluntários que auxiliam nas buscas por resgates.

Uma adolescente de 15 anos foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Uma idosa de 65 anos também foi retirada do local com vida e levada ao Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. Os bombeiros falam que as duas foram socorridas orientadas e com fraturas.

Segundo a Prefeitura de Paulista, o prédio estava interditado por ordem judicial desde 2010. No entanto, foi reocupado em 2012. Uma vistoria foi feita em 2018 e confirmou a interdição, mas os moradores seguiram no local.

Veja também

DESABAMENTO EM PAULISTA Seguradora vistoriou prédio que desabou no Janga um dia antes do desabamento