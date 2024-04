A- A+

MUNDO "Foi o terremoto mais forte que já passei. Deu muito medo", diz brasileiro que mora em Taiwan Natural de Mogi das Cruzes, São Paulo, homem reside no país asiático há sete anos

Desde que Taiwan começou a registrar fortes terremotos, os moradores do país foram tomados pelo medo que encobre toda a nação. É o maior abalo sísmico da ilha dos últimos 25 anos.

Até o momento, os tremores, com magnitude superior a 7 graus na Escala de Richter, que é considerado forte, deixaram um saldo de nove mortos e 1.011 feridos, além de provocarem danos em vários edifícios, assim como um alerta de tsunami na costa Leste da Ásia, suspenso após algumas horas.

Três das vítimas morreram esmagadas por rochas, enquanto caminhavam, e outras três morreram dentro de veículos, atingidos por perfurações de terra. Uma pessoa morreu em uma pedreira, segundo os primeiros dados fornecidos pelas autoridades.

Natural de Mogi das Cruzes, na Zona Leste de São Paulo, o consultor de negócios para empresas brasileiras James Chuang, de 53 anos, confessa, durante entrevista à Folha de Pernambuco, que esta foi a experiência mais amarga, desde que se mudou para lá, onde vive há sete anos.

O paulista James Chuang mora em Taiwan | Foto: Reprodução/Instagram

Chuang mora sozinho no bairro da Sanxia, em Nova Cidade Taipei, município localizado ao Norte de Taiwan. Essa cidade é considerada a mais populosa do país, com 4.004.367 moradores. Segundo a prefeitura, um armazém desabou e 60 pessoas foram retiradas dos escombros.

“Eu não perdi nada aqui em casa, durante o terremoto, pois a minha construção é nova e suporta terremotos de até 9 graus na Escala de Richter [considerado como excepcional]. Este terremoto, em específico, foi o mais forte que já passei, e foi sentido em todos os lugares pela força do tremor. Me deu muito medo”, relatou.

Somente nesta quarta-feira (3), segundo Chuang, a cidade registrou pelo menos 100 tremores, com magnitude de 2 a 4 graus (com gravidades de micro a leve). O maior deles aconteceu por volta da 1h48. Em todos esses momentos, a população entra em pânico. Nem mesmo os abrigos projetados para estes eventos são suficientes.

“Aqui em Taiwan existem abrigos, chamados de ‘Shelter’, para que a população recorra, durante os desastres. Mas, geralmente, quando se tem terremoto, o pessoal desce e vai para a rua, ficar na área aberta. [O tremor] gerou muito pânico no povo, pois não parava. O mais longo durou 50 segundos. Dá para sentir as paredes como se estivessem rangindo”, complementa.

Alerta de tsunami na Ásia

O terremoto foi sentido em todo o território de Taiwan e vários tremores secundários foram registrados, incluindo um 6,5 graus de magnitude perto de Hualien, segundo a agência meteorológica da ilha.

O tremor foi sentido na outra margem do Estreito de Taiwan, na região de Fujian da China continental, assim como na cidade semiautônoma de Hong Kong.

Também desencadeou alerta de tsunami em Taiwan, nas ilhas do Oeste do Japão e em várias províncias das Filipinas, que foram suspensos após algumas horas.

No Japão, as autoridades suspenderam temporariamente o tráfego aéreo no aeroporto de Naha, na ilha de Okinawa. A agência meteorológica japonesa detectou ondas de tsunami de até 30 centímetros em algumas ilhas.



