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FOLHA DE PERNAMBUCO - 28 ANOS Folha de Pernambuco celebra mais um ano de compromisso com a veracidade e a qualidade da notícia Folha de Pernambuco completa, nesta sexta-feira (3), 28 anos de fundação sob o comando do fundador e presidente Eduardo de Queiroz Monteiro



No Recife de 3 de abril de 1998, o “mais novo jornal diário do estado” era anunciado aos leitores. Em edição robusta e celebrativa, o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, assinava o primeiro editorial da Folha de Pernambuco.



A partir de então, lá se foram 336 meses e aproximadamente 10 mil dias de comprometimento ininterrupto com o povo pernambucano e com um Brasil que preza pela veracidade da informação - um cuidado desde sempre aplicado ao jornalismo da Folha, que nesta sexta-feira (3) comemora 28 anos.

Consolidada na tradição do impresso e na velocidade do digital, com valores inegociáveis que passam pela qualidade e transparência da informação, a Folha também se estabeleceu como espaço que valoriza a ética e a apuração séria dos fatos.



Diante de uma realidade cada vez mais evidenciada pelo excesso de notícias aliado à disseminação das chamadas ´fake news´, ter a prática diária de um jornalismo exercido com responsabilidade, nos tempos atuais, sustenta ainda mais a relevância da Folha.

Dessa forma, prestar “o jornalismo profissional se torna ainda mais essencial”, como bem pontua a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, que complementa reforçando os princípios firmados pelo jornal desde a sua primeira edição.





Mariana Costa, vice-presidente da Folha de Pernambuco | Crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Celebrar os 28 anos da Folha é reconhecer uma trajetória marcada por credibilidade, compromisso e respeito à informação.



Ao longo desse tempo, ela se consolidou como voz relevante no estado, acompanhando as transformações da sociedade e contribuindo para o debate público”, enaltece, finalizando sobre um dos motes da Folha: "Seguimos olhando para o futuro com o mesmo propósito: informar com responsabilidade e continuar contribuindo para Pernambuco”.

Compromisso

Seja por um tempo presente e factual, seja em prospecções de dias vindouros, na tradição das folhas impressas - e aqui, vale um ‘à parte’: é da Folha de Pernambuco o único parque gráfico próprio em funcionamento no estado, com maquinário capaz de rodar até 30 mil exemplares por hora de páginas coloridas - e/ou no imediatismo do portal e das redes sociais, a Folha reafirma o seu trato com leitores, internautas e ouvintes com conteúdo dinâmico e prestação de serviços, “um ideário lançado desde sua edição número um”, como assevera o diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi.

“Chegamos aos 28 anos reafirmando todo o compromisso que tivemos ao longo desse período com nossos leitores, ouvintes, internautas, defendendo as causas de Pernambuco e do Nordeste .



(...) Principalmente nesses novos tempos de fake news”, pontua ele, reiterando o papel do jornal ao não abrir mão da verificação dos fatos antes de noticiá-los.

Paulo Pugliesi, diretor Executivo da Folha de Pernambuco | Crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



“A Folha, como um dos veículos sérios do país, tem a obrigação perante seus leitores de referendar, checar, e sua marca está ali junto. E temos a certeza de que chegamos aqui com esse dever cumprido”, enfatiza Pugliesi, que destaca, ainda, a excelência diária que a Folha busca quando o assunto é tecnologia.



“Nós nos adequamos às mudanças e buscamos prestar o melhor serviço todos os dias, a todos que nos acompanham”, finaliza.

“A Folha chega inteira”

Em tempos de jornalismo reinventado, pelas redes sociais principalmente, manter-se fiel ao propósito da apuração dos fatos é um privilégio para quem valoriza a credibilidade da informação.



E sob esse aspecto, dentre outros, a Folha de Pernambuco “chega inteira” em seus 28 anos de atuação. José Américo, diretor operacional do jornal, reforça ainda que esta é “a idade em que a maturidade começa”.

“A Folha traz no seu DNA as melhores tradições de Pernambuco. Manteve-se fiel a essa origem. Ela é popular, mas é também sofisticada quando o assunto assim exige, e sem nunca perder o atrativo de leitura e de informação que oferece aos seus leitores. A Folha hoje é um jornal histórico do estado”, enaltece Américo.

A proximidade com o público é, de fato, um dos diferenciais do jornalismo feito pela aniversariante. Desde sua concepção, veio para ser um jornal mais acessível a leitores e anunciantes.



Por outro lado, diante de uma trajetória irrefutável, chegou também a outras camadas, ratificando a sua importância como veículo multiplataforma que se comunica e se conecta.





José Américo, diretor Operacional da Folha de Pernambuco | Crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“A Folha é essa estrela do passado que ilumina o nosso presente e indica o caminho do nosso futuro. É uma honra imensa ter participado de sua fundação. Com um blend maravilhoso de tradição com modernidade nos seus quadros, e que se reflete cada vez mais na qualidade, a Folha de Pernambuco segue a serviço da informação”, conclui o diretor.

Matéria-prima: a informação

Para Leusa Santos, editora-chefe da Folha, “a audiência recebe um conteúdo com um crivo editorial de credibilidade”.



E é assim, de fato, como deve ser o jornalismo em seu papel de combater incansavelmente a desinformação e, consequentemente, o risco de formar opiniões contrárias às regras básicas de uma sociedade que zela pela democracia.

“A apuração e a checagem fazem a diferença no produto final. Nossa matéria-prima é a informação e o nosso compromisso é dar a notícia de forma séria e atenta aos preceitos jornalísticos dos quais não prescindimos", reitera a editora-chefe, em sincronia com o que de fato importa para a Folha de Pernambuco.

Leusa Santos, editora-chefe da Folha de Pernambuco | Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco



E desde sempre, é a verdade dos fatos, somado a outro ponto que tem se tornado fundamental ao trabalho de um veículo de comunicação, a competência em (re)criar seus ‘diariamentes’, que leva a Folha a pensar sempre no melhor para quem o consome.



"Nesses 28 anos, o Jornalismo da Folha de Pernambuco sempre se reinventa”, reforça Leusa Santos.

Conglomerado

Com o respaldo do público, a Folha se tornou um veículo atuante no impresso, no portal, em suas redes sociais e na rádio, comunicando-se em suas diversas plataformas e com o mesmo cuidado: passar a informação em sua irrestrita veracidade.



E é assim também que acontece em projetos que vão além dos fatos noticiosos, ocasião em que se reinventa com projetos pensados para o mercado e outros setores que, cada vez mais, abraçam o viés de empreendedorismo do jornal.

Entre os produtos com a assinatura da Folha está a Folha Log, projeto que estimula o debate sobre desafios e oportunidades do setor logístico no estado, fomentando ideias e consolidando Pernambuco como hub fundamental ao setor. Em 2026, com a temática “O Futuro Passa por Pernambuco”, a segunda edição do evento foi realizada.

Já o “Marcas que eu Gosto”, traz ao público o reconhecimento de trabalhos no ramo publicitário, e anualmente é um dos eventos mais aguardados por empresas de diversos ramos do mercado.

Tal qual está o Fórum NE, pautado por assuntos relacionados a energias renováveis e à transição energética e que também carrega a marca da Folha de Pernambuco - à frente de outras publicações que atravessam assuntos variados, tais quais as revistas Folha Saúde, Folha Educa, Folha Imóveis e Folha Energia.



Revistas da Folha estão entre os destaques dos produtos assinados pelo jornal | Crédito: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

No sentido cronológico do tempo, a Folha de Pernambuco soma quase três décadas de história no jornalismo pernambucano.



Em memória afetiva, construída desde os seus primeiros leitores, segue transpassando gerações. São 28 anos empreendendo e combatendo desinformações, em meio a uma realidade permeada por informações veiculadas sem curadoria e, por vezes, sob o apelo de cliques.

Para este 2026 e para as próximas datas que virão, a Folha de Pernambuco seguirá celebrando e sendo celebrada por seu público, convicta de que o maior prêmio que uma empresa de comunicação pode almejar será sempre a confiabilidade como consequência do seu trabalho.



Editorial

28, Carta ao futuro

A Folha de Pernambuco completa, hoje, 28 anos de operação. Diuturna. Botar o jornal ao olhar do leitor é desafio. E tarefa magnífica.



Porque é buscar na rua, na realidade, o fato. E tratá-lo de forma imparcial. Em favor do interesse coletivo. Isto é princípio. Responsabilidade profissional. No contexto concorrencial do sistema de mercado. Competindo. Com investimento. Em tecnologia e qualidade editorial.

Este é o cenário da Folha de Pernambuco. Que trabalha sob inspiração de três valores: democracia, Região e cultura. Democracia significa liberdade de pensar. E de publicar. Por isso, a imprensa é pilar do regime democrático. Democracia é elaboração. Vem de Montesquieu. Que criou a fórmula dos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.



Substituindo o monopólio do poder unipessoal da realeza. Ao longo do tempo, árduo, a institucionalidade cuidou de aperfeiçoar os mecanismos de funcionamento do sistema. Está na Constituição brasileira de 1988: art. 5º, livre manifestação do pensamento.



Combinado com art. 220, garantindo o exercício da atividade jornalística como essencial à democracia. Este é o chão no qual assentamos nossas impressoras. E assinalamos a inteligência de nossos editores.

Por sua vez, Região significa vínculo institucional e político com o Nordeste. Com a força produtiva e a inventividade política nordestinas.



Assim, a Folha de Pernambuco trabalha em dois sentidos: assumindo os ideais que fizeram deste semiárido uma terra de produção. Acentuando a política contemporânea da bioenergia. E promovendo a defesa de projeto de desenvolvimento que serve ao Brasil. Por isso, entendemos o Nordeste como oportunidade de crescimento.



E como modelo de integração federativa ao país. Essa bandeira vem de longe. E traz um pensar: o Manifesto Regionalista, de 1926, de Gilberto Freyre. Mais que perfeita resposta à Semana de Arte Moderna de 1922. Quando, ainda com mais ênfase, os nordestinos contribuíram com ciência tropical e arte regional para tornar o Brasil destino de luz e criatividade.

Cultura significa fazeres do povo. Entendida duplamente como cultura popular, no gênio do barro de Vitalino e da sanfona de Luiz Gonzaga. E como cultura erudita amadurecida na literatura de Clarice Lispector e na musicalidade de Nelson Ferreira.



É do conjunto harmônico desse duplo sentir que é feita a emoção tão pernambucanamente azul com que nós, aqui, nos apresentamos aos nossos leitores. E é na escala desses sons e dessas cores que a Folha de Pernambuco faz questão de abrir espaço para nossos artistas.

No 28º ano da peleja da Folha de Pernambuco, a nação celebra também mais uma eleição. Coincidência de calendário.



Mas, nela, haverá igualmente, dedo dos fados, afinidade de propósitos. A rotina editorial da Folha de Pernambuco inscreve sua marca no tempo da democracia. Festeja o horizonte solar de sua fundação. E o faz na convicção de que é preciso lutar. Pelos valores que estimularam sua criação.



E, na singeleza desse momento agudo, por paz no mundo e por justiça social no Brasil. Aproveitamos esta data para compartilhar a alegria de poder valorizar a informação. Com os que tecem conosco, nesta Casa, e na canícula maior do Nordeste, o tapete da confiança no futuro. Ao lado de cumprimentar nossos colaboradores. E de renovar, junto aos nossos leitores, o compromisso de continuar defendendo a verdade.

Eduardo de Queiroz Monteiro

Fundador e presidente da Folha de Pernambuco

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