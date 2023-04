A- A+

25 ANOS Folha de Pernambuco comemora 25 anos com diretoria e colaboradores Presidente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro, falou sobre resiliência e qualidade do jornalismo pernambucano feito pelos colaboradores do jornal

A Folha de Pernambuco celebra, nesta segunda-feira (3), 25 anos de existência. Membros da presidência, da diretoria do jornal, além de jornalistas e colaboradores se reuniram na sede do veículo, no Bairro do Recife, para comemorar a data que marca a trajetória de força e resiliência do veículo.

Comemoração dos 25 anos de fundação da Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Mota

O presidente do Grupo EQM - do qual faz parte a Folha de Pernambuco -, Eduardo Monteiro, discursou sobre o aniversário do jornal e exaltou a qualidade e a resistência do jornalismo pernambucano, que são engrenagem fundamental para o funcionamento do veículo.

“A gente chegou aqui com muita luta, com muita superação. A Folha de Pernambuco é produto da afirmação do jornalismo pernambucano. Que é, sem nenhum favor, um dos melhores jornalismos do Brasil. Onde tem jornais centenários. A Folha veio, se afirmou e sobreviveu com resiliência. Alguns desistiram do impresso, mas nós continuamos sustentando essa bandeira”, disse Eduardo Monteiro.

Aos aplausos da equipe, o fundador da Folha de Pernambuco também elogiou todos os funcionários da casa, reiterando o sucesso do jornal. “Tenho muito orgulho do meu time, da nossa trajetória”, afirmou.

