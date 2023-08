A- A+

PREMIAÇÃO Folha de Pernambuco é finalista em duas categorias no 27º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo O fotográfo Paullo Allmeida e os artistas gráficos Greg e João Lin foram indicados nas categorias fotojornalismo e criação gráfica, respectivamente

A Folha de Pernambuco é finalista em duas categorias no 27º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope) e pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). A lista dos indicados foi divulgada na manhã desta terça-feira (1º).

O fotógrafo Paullo Allmeida concorre na categoria "fotojornalismo", com o trabalho "Drama nas palafitas", que retrata o incêndio e drama das famílias que tiveram seus barracos atingidos pelo fogo na Bacia do Pina, na Zona Sul do Recife, em 6 de maio de 2022.



Na época, a foto estampou a capa da edição de fim de semana da Folha de Pernambuco.

Imagens indicada ao 27º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"Massa demais ser indicado a um dos prêmios mais relevantes da imprensa brasileira. Fazer parte da equipe da Folha de Pernambuco, minha primeira escola no fotojornalismo, e ter um resultado do meu trabalho reconhecido me faz compreender que o esforço para uma pauta bem feita sempre valerá a pena. A indicação ao Cristina é uma vitória nesses meus 16 anos de estrada como repórter fotográfico. Viva o jornalismo bem feito!", comemorou Paullo.

Na categoria "criação gráfica", o artista gráfico Greg concorre com a arte que ilustrou o texto "O que vem pela frente", da editoria de Sabores da Folha, publicada na edição de fim de semana do jornal, em 1º janeiro de 2022.



Segundo Greg, a arte foi desenvolvida para expressar a esperança do Ano Novo que começava após um período duro de pandemia. "Fico muito feliz com a indicação ao Prêmio Cristina Tavares, é uma premiação importante para o jornalismo", disse Greg.

Ilustração: Greg

Ainda na categoria "criação gráfica", o artista gráfico e editor de Arte da Folha de Pernambuco, João Lin, foi indicado com o trabalho "Modernistas", publicado na revista Continente, em fevereiro de 2022.

A ilustração faz parte da edição em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, e homenageia a obra "Eu Vi o Mundo... Ele Começava no Recife", de Cícero Dias.

"O Cristina Tavares é um prêmio importante para o mercado do jornalismo pernambucano, uma oportunidade de apresentar trabalhos que marcaram a produção local. Fico Feliz de estar entre os finalistas junto com colegas de trabalho da Folha de Pernambuco e de outros veículos jornalísticos. Que bom que o Sindicato dos Jornalistas está conseguindo manter esse valioso prêmio", afirmou Lin.

Ilustração: João Lin

A cerimônia que premiará os vencedores de cada categoria está prevista para acontecer no próximo dia 15 de agosto, no auditório da Associação Médica de Pernambuco (Ampe), na Praça Oswaldo Cruz, na área central do Recife, às 20h.

Os mais de 100 trabalhos inscritos nas categorias profissional e estudante foram avaliados por uma comissão julgadora formada por mais de 15 profissionais, entre professores, mestres, doutores e da área de comunicação.

O primeiro lugar na categoria profissional receberá a premiação de R$ 3 mil em valor bruto, além de troféu e certificado. Já o vencedor da categoria estudante levará certificado e prêmio de R$ 800.

O 27º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo contou com o patrocínio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e o apoio da Prefeitura do Recife, Governo de Pernambuco, Alepe, Câmara do Recife, Prefeitura de Paulista e da Prefeitura de Igarassu.

Veja também

Kiev Foice e martelo são retirados de estátua em Kiev