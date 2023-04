A- A+

ANIVERSÁRIO Folha de Pernambuco em festa pelos 25 anos de existência Com trajetória marcada por força e resiliência, veículo celebra aniversário destacando consolidação, reconhecimento no mercado e inovação

A Folha de Pernambuco está em festa pelos 25 anos de fundação, celebrados nesta segunda-feira (3). Membros da presidência, da diretoria do jornal, além de jornalistas e colaboradores se reuniram na sede do veículo, no Bairro do Recife, para comemorar a data que marca a trajetória de força e resiliência do jornal.

Responsável pela criação do veículo de comunicação que está presente nas mais diversas plataformas, a exemplo do jornal impresso, portal, redes sociais e rádio, Eduardo de Queiroz Monteiro destacou a luta que foi empenhada até alcançar este importante marco.

“Nós sabemos que os 25 anos da Folha de Pernambuco significam sangue, suor e lágrimas para cada um que faz o jornal, pois chegamos até aqui com muita luta e superação. A Folha é um produto da afirmação do jornalismo”, celebrou o presidente do Grupo EQM.

O mesmo sentimento é compartilhado pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi, que assegurou a constante busca na prestação de um serviço de acesso à informação de qualidade. “Todos nós estamos de parabéns, porque não foi fácil chegar até aqui. Estamos sempre buscando prestar o melhor serviço aos nossos leitores, e conseguimos isso nesses 25 anos”, afirmou.

Para o diretor operacional, José Américo Lopes Góis, entre os pontos fortes na celebração do aniversário da Folha de Pernambuco está a escolha pela permanência do jornal impresso, formato de informação existente há mais de dois mil anos.

“Comemorar os 25 anos da Folha de Pernambuco é um motivo de alegria para todos nós. Estamos nos qualificando cada vez mais, tecnologicamente falando, e ainda assim não tiramos o impresso de circulação, que é muito querido pelo público, quem decide”, disse.

Jornalistas e colaboradores se reuniram na sede do veículo, no Bairro do Recife, para comemorar a data (Foto: Arhur Mota/Folha de Pernambuco)

Sentimento de "dever cumprido"

Passados obstáculos e reinvenções ao longo dessas últimas duas décadas e meia, o sentimento de "dever cumprido" é partilhado de forma unânime por toda a equipe que leva a Folha de Pernambuco até os leitores, segundo a diretora administrativa, Mariana Costa.

“Esse é um momento extremamente significativo. Chegamos a esse marco com a sensação de missão cumprida. Hoje temos o respeito e o reconhecimento do mercado e também de todos os formadores de opinião, resultado de força, credibilidade e também da verdade da notícia”, afirmou Mariana.

Consolidação do jornalismo

A editora-chefe da redação da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, citou a consolidação do jornal na data comemorativa, assim como o esforço do dia a dia em fazer a informação ser difundida de jeitos diferentes, com o intuito principal de alcançar toda a população.

“O que marca esses 25 anos é o desafio de consolidar o jornalismo da Folha de Pernambuco, e a gente conseguiu isso. Os 25 anos representam a rotina de consolidar conteúdos em várias plataformas, organizar processos e trabalhar a linguagem para alcançar o leitor onde quer que ele esteja, na rádio, nas redes sociais, no impresso ou no portal”, garantiu.

A editora-chefe também resgatou o período recente onde a Covid-19 modificou realidades em todo o mundo. Nele, o jornalismo, assim como a vacina contra o vírus, foi ferramenta fundamental no salvamento de vidas.

“Esse desafio da pandemia trouxe outros dentro dele. A gente teve o desafio de combater fake news, trabalhar de forma remota, adotar todos os cuidados necessários… isso é o desafio do jornalismo hoje, amanhã e sempre. Há sempre o cuidado de estar vigilante. É a profissão e a missão de sempre trabalhar com a verdade. As fake news acabam com o sistema democrático, e são um veneno que corrói a sociedade”, classificou.

1º pedaço do bolo de aniversário

Disputado em toda festa de aniversário, o primeiro pedaço do bolo foi também uma homenagem na festa de 25 anos da Folha de Pernambuco. Recepcionista “da casa” há quase 21 anos, Maria Soares foi surpreendida com o primeiro pedaço, como uma forma simbólica de reconhecimento pelo seu trabalho.

“Eu acompanhei o crescimento da Folha de Pernambuco, e isso é muito importante para mim. Terminei de criar os meus filhos enquanto trabalhava aqui. Sou muito grata por essa oportunidade e não tenho nem palavras", disse ela, bastante emocionada.

