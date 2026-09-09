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Viagem Folha de Pernambuco entre os três veículos do Brasil convidados para 18ª cúpula do Brics, na Índia O jornal participa da reunião em viagem oficial oferecida pela embaixada da Índia no Brasil

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A reportagem Folha de Pernambuco desembarcou em Nova Delhi, na Índia, nesta quarta-feira (9) para a cobertura do 18ª Cúpula do Brics, que acontece nos próximos dias 11, 12 e 13 de setembro.

O encontro reúne anualmente os principais líderes dos países membros (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia) para debater cooperação econômica, comércio, governança global e segurança geopolítica.

O bloco político-econômico funciona como uma plataforma para alinhar interesses e fortalecer a representatividade de países em desenvolvimento no cenário internacional.

Durante as cúpulas, são assinadas declarações conjuntas e firmados acordos em áreas como finanças, tecnologia, clima e saúde.

Em entrevista para a Folha de Pernambuco, o secretário adjunto e porta-voz do ministério das relações exteriores, Randhir Jaiswal ressaltou a importância do Brasil, um dos países fundadores do bloco, devido ao seu compromisso com as agendas climáticas e sustentáveis.

“O Brasil é um país muito importante, sempre teve uma agenda global na área de sustentabilidade e energias renováveis. É um país que tem muito a oferecer para o mundo em inovação, entre outras várias coisas. Um país que investe muito na negociação de assuntos globais e para promover um mundo mais feliz, mais seguro e mais humano”, afirmou o porta-voz.

A Folha está entre um dos três veículos do Brasil convidados pela embaixada da Índia no Brasil para participar da reunião em viagem oficial oferecida pelo órgão.



*A repórter viajou a convite da Embaixada da Índia no Brasil

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