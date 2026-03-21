Folha de Pernambuco estreia coluna quinzenal sobre comportamento canino
Treinadora Jacqueline Nery passa a assinar espaço dedicado a orientar tutores e ampliar o conhecimento sobre o universo pet
A Folha de Pernambuco passa a contar, a partir do dia 26 de março, com uma nova coluna dedicada ao universo pet, em um espaço focado no comportamento canino. Assinada pela treinadora de cães e empresária Jacqueline Nery, a Conexão Canina terá publicações quinzenais no portal.
Jacqueline atua exclusivamente com treinamento de cães e construiu sua trajetória profissional a partir de uma mudança de carreira. Formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ela optou por não seguir na área jurídica e decidiu empreender no segmento pet.
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O primeiro passo veio com a criação de um hotel e creche para cães, iniciativa que surgiu em parceria com uma amiga.
Durante o período, ela buscou capacitação para compreender melhor o comportamento animal, especialmente em ambientes coletivos.
“Fiz vários cursos já nessa época de profissionalização, para entender como era o comportamento canino, principalmente em grupo”, conta.
Após quatro anos, o espaço se tornou referência no Recife, mas Jacqueline decidiu seguir outro caminho. Vendeu sua participação no negócio e passou a se dedicar ao atendimento individualizado, diretamente na casa dos tutores, além de palestras e participação em eventos do setor.
“Já tem quatro anos que eu estou atuando somente como treinadora especializada nesse tipo de interação”, afirma.
Proposta da coluna
Na nova coluna, a proposta é traduzir o conhecimento técnico sobre comportamento canino em uma linguagem acessível.
“A minha intenção é abordar temas que sejam interessantes para o público adquirir conhecimento sobre os seus pets”, explica. Segundo ela, o conteúdo será baseado em informações atualizadas, mas apresentado de forma leve e didática. “Trazer conteúdo recente é o foco. Conhecimento atualizado de uma forma mais leve, para realmente todo mundo entender”.
Além de orientar, a ideia é estimular reflexões sobre a relação entre humanos e cães.
“Trazer também reflexões sobre a vida dos cães, como é que a gente leva hoje essa vida com nossos cachorros e como construir essa relação lado a lado”, diz.
Para Jacqueline, o crescimento da presença dos animais nas famílias brasileiras exige mais informação e responsabilidade.
“Eu acredito que seja muito importante as pessoas serem esclarecidas, porque isso as leva realmente a tomar boas decisões e ter uma vida mais harmônica com os seus pets”, destaca.
Participação da Rádio Folha
Além da coluna, a especialista participará também de segmentos na Rádio Folha 96,7 FM, onde vai abordar os temas do mundo pet de forma mais detalhada, pelo menos uma vez por mês.
O público-alvo, segundo ela, é formado por tutores que enxergam os cães como membros da família e buscam compreender melhor seu comportamento.
“É aquele público que realmente tem cachorro como parte da família e quer entender melhor o que significa cada comportamento que ele apresenta e como pode dar uma melhor vida para ele”, afirma.
E reforça: “Hoje a gente ama muito eles, mas muitas vezes só amar não é suficiente. O ideal é realmente saber como fornecer esse amor e esse bem-estar na vida deles”.