A- A+

NOVIDADE Folha de Pernambuco estreia coluna quinzenal sobre comportamento canino Treinadora Jacqueline Nery passa a assinar espaço dedicado a orientar tutores e ampliar o conhecimento sobre o universo pet

A Folha de Pernambuco passa a contar, a partir do dia 26 de março, com uma nova coluna dedicada ao universo pet, em um espaço focado no comportamento canino. Assinada pela treinadora de cães e empresária Jacqueline Nery, a Conexão Canina terá publicações quinzenais no portal.

Jacqueline atua exclusivamente com treinamento de cães e construiu sua trajetória profissional a partir de uma mudança de carreira. Formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ela optou por não seguir na área jurídica e decidiu empreender no segmento pet.

O primeiro passo veio com a criação de um hotel e creche para cães, iniciativa que surgiu em parceria com uma amiga.

Durante o período, ela buscou capacitação para compreender melhor o comportamento animal, especialmente em ambientes coletivos.

“Fiz vários cursos já nessa época de profissionalização, para entender como era o comportamento canino, principalmente em grupo”, conta.

Após quatro anos, o espaço se tornou referência no Recife, mas Jacqueline decidiu seguir outro caminho. Vendeu sua participação no negócio e passou a se dedicar ao atendimento individualizado, diretamente na casa dos tutores, além de palestras e participação em eventos do setor.

“Já tem quatro anos que eu estou atuando somente como treinadora especializada nesse tipo de interação”, afirma.

Proposta da coluna

Na nova coluna, a proposta é traduzir o conhecimento técnico sobre comportamento canino em uma linguagem acessível.

“A minha intenção é abordar temas que sejam interessantes para o público adquirir conhecimento sobre os seus pets”, explica. Segundo ela, o conteúdo será baseado em informações atualizadas, mas apresentado de forma leve e didática. “Trazer conteúdo recente é o foco. Conhecimento atualizado de uma forma mais leve, para realmente todo mundo entender”.

Além de orientar, a ideia é estimular reflexões sobre a relação entre humanos e cães.

“Trazer também reflexões sobre a vida dos cães, como é que a gente leva hoje essa vida com nossos cachorros e como construir essa relação lado a lado”, diz.

Para Jacqueline, o crescimento da presença dos animais nas famílias brasileiras exige mais informação e responsabilidade.

“Eu acredito que seja muito importante as pessoas serem esclarecidas, porque isso as leva realmente a tomar boas decisões e ter uma vida mais harmônica com os seus pets”, destaca.

Participação da Rádio Folha

Além da coluna, a especialista participará também de segmentos na Rádio Folha 96,7 FM, onde vai abordar os temas do mundo pet de forma mais detalhada, pelo menos uma vez por mês.

O público-alvo, segundo ela, é formado por tutores que enxergam os cães como membros da família e buscam compreender melhor seu comportamento.

“É aquele público que realmente tem cachorro como parte da família e quer entender melhor o que significa cada comportamento que ele apresenta e como pode dar uma melhor vida para ele”, afirma.

E reforça: “Hoje a gente ama muito eles, mas muitas vezes só amar não é suficiente. O ideal é realmente saber como fornecer esse amor e esse bem-estar na vida deles”.

Veja também