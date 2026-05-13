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TECNOLOGIA

Folha de Pernambuco recebe "Google Day", com treinamento sobre IA e ferramentas do Workspace

Safetec, parceira do Google, promoveu a imersão na tarde desta quarta-feira (13)

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Folha de Pernambuco recebeu representantes da Safetec em treinamentoFolha de Pernambuco recebeu representantes da Safetec em treinamento - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Folha de Pernambuco recebeu, nesta quarta-feira (13), o “Google Day”. Promovido em parceria com o Google e a Safetec, o evento ofereceu uma imersão tecnológica para os colaboradores do veículo de comunicação, com foco nas ferramentas digitais que podem melhorar o dia a dia de trabalho. 

“Nós temos aqui um case de sucesso global. Através do Google, conseguimos fazer com que a Folha transformasse seus processos e isso se tornou uma referência”, aponta Rafaela Aguiar, Head de Expansão e Sucesso do Cliente da Safetec. Estiveram presentes na formação Paulo Pugliesi, Diretor Executivo da Folha de Pernambuco; Mariana Costa, Vice-presidente da Folha; e Leusa Santos, Editora-chefe da Folha. 

Durante o período da tarde, profissionais de diferentes setores da empresa de comunicação receberam treinamento conduzido por Maria Thereza Penna, Diretora Financeira e de RH da Safetec; e Juliana Meira, Líder de Marketing da Safetec. Com a colaboração de especialistas na área, os participantes puderam conhecer melhor os recursos do Google Workspace e do Gemini, assistente de IA da gigante tecnológica. 
 

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“A IA mudou nossas vidas. Já é uma realidade que faz parte da nossa rotina, tanto na vida pessoal, como no nosso trabalho. Mas um detalhe muito importante é o papel das pessoas nesse processo. A grande questão é: qual o impacto que a IA traz para a sociedade? Como ela melhora as nossas vidas como comunidade? São essas informações que nós queremos transmitir”, diz Rafaela. 

 

  • Colaboradores da Folha participam de imersão tecnológica. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Colaboradores da Folha participam de imersão tecnológica. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Colaboradores da Folha participam de imersão tecnológica. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Colaboradores da Folha participam de imersão tecnológica. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Colaboradores da Folha participam de imersão tecnológica. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Colaboradores da Folha participam de imersão tecnológica. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Colaboradores da Folha participam de imersão tecnológica. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Daniel Barros, Coordenador de Tecnologia da Informação da Folha de Pernambuco, ressaltou que muitas dessas ferramentas já são utilizadas no cotidiano da empresa, mas apontou a necessidade de uma reciclagem constante entre os profissionais da casa. “É muito importante que as pessoas revejam alguns processos, lembrem de algumas funcionalidades e também aprendam coisas novas”, afirma. 
 

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