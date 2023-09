A- A+

WhatsApp Folha de Pernambuco lança canal de transmissão de notícias no WhatsApp As publicações não aparecerão no feed de conversas, mas sim em uma nova aba, a de "Atualizações"

Leitores da Folha de Pernambuco agora podem receber boletins de notícias pelo canal de transmissão do jornal no WhatsApp. As publicações não aparecerão no feed de conversas, mas sim em uma nova aba, a de "Atualizações", separada das suas conversas com familiares, amigos e comunidades, que abrange também os status publicados por outros usuários. Para participar, basta acessar este link.

"A Folha tem como prerrogativa estar sempre onde a sua audiência está. E essa é mais uma forma de acesso a nossos conteúdos de notícias, entretenimento, prestação de serviços e demais assuntos segmentados", explicou a editora-chefe da Redação, Leusa Santos.

Para quem não está familiarizado com a ferramenta, os canais de transmissão do WhatsApp funcionam diferente dos canais de transmissão do Telegram, por exemplo. Os participantes não poderão comentar nas publicações, apenas reagir a elas com emojis.

A plataforma também garante que, para manter a privacidade dos usuários, o número de telefone dos administradores não será exibido aos seguidores. Da mesma forma, ao seguir um canal, os participantes não terão o número de telefone revelado, assim como não vão poder ver quem são as outras pessoas que seguem aquele canal.

Veja também

Amazon EUA processa Amazon por práticas monopolistas