Premiação Folha de Pernambuco é finalista em duas categorias do Prêmio Cristina Tavares; confira Premiação ocorre no próximo dia 16 de outubro, na Alepe

A Folha de Pernambuco é finalista em duas categorias da 28ª edição do Prêmio Cristina Tavares, realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope) e pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). A lista dos indicados foi anunciada na manhã desta sexta-feira (10).

Na categoria “Fotojornalismo”, concorre ao prêmio o fotográfo Paullo Allmeida, com a fotografia “Fogo atingiu loja”.

A imagem registrou o incêndio que atingiu uma loja comercial no Centro do Recife, no dia 13 de outubro do ano passado.

Foto de Paulo que está concorrendo à 28ª edição do prêmio Cristina Tavares. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

"A fotografia é uma forma de contar histórias e capturar emoções que as palavras não alcançam, como o exemplo da imagem finalista, onde consegui 'capturar' a aeronave que lançava água no prédio em chamas, e na Folha de Pernambuco, estar entre tantos talentos me inspira a continuar explorando novas perspectivas e a seguir transformando momentos simples em arte", confessou Paulo.

Na categoria “Estudante - Texto”, o ex-repórter de Política da Folha de Pernambuco Felipe Fernandes concorre com duas reportagens, sendo uma delas “A Política ‘instagramável’: Como a internet mudou a rotina de lideranças políticas”, publicada no Blog da Folha, em 6 de janeiro de 2024.

Concorrendo pela primeira vez ao prêmio, Felipe falou sobre o sentimento em ser indicado à premiação e destacou a importância da reportagem.

"Estou muito feliz. Imagina para mim, um estudante do 8º período [de jornalismo], no final da graduação, ser indicado em um prêmio que já teve Fabiana Moraes e Beatriz Castro como vencedoras. Desde quando a gente entra na faculdade, pelo menos comigo, escutamos falar no Cristina Tavares. Ver meu nome na lista dos indicados foi uma alegria, e ainda mais com essa matéria que foi publicada na Folha, que o tempo vai passando e ela vai ficando cada vez mais atual”, comentou Felipe.

Felipe Fernandes é um dos finalistas do Cristina Tavares | Foto: Cortesia

A cerimônia de entrega do prêmio aos vencedores será na próxima quinta-feira (16), às 18h, no Auditório Senador Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Prêmio Cristina Tavares

Nesta edição do prêmio Cristina Tavares, o certame registrou mais de 110 trabalhos inscritos nas categorias Profissionais e Estudantes.

A relação dos finalistas foi divulgada após uma análise da Comissão Julgadora do prêmio, formada por professores e profissionais do mercado jornalístico de todo o Brasil. Serão distribuídos mais de R$ 20 mil em premiações em seis áreas do jornalismo

Segundo maior prêmio de jornalismo incentivado por um sindicato da categoria no país, o Cristina Tavares tem o patrocínio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e o apoio da Prefeitura do Recife, Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) e BBC Comunicação.



