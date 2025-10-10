Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Premiação

Folha de Pernambuco é finalista em duas categorias do Prêmio Cristina Tavares; confira

Premiação ocorre no próximo dia 16 de outubro, na Alepe

Reportar Erro
Paulo Almeida e Felipe Fernandes são indicados ao prêmio Cristina TavaresPaulo Almeida e Felipe Fernandes são indicados ao prêmio Cristina Tavares - Foto: Reprodução/Instagram; Reprodução/Instagram

A Folha de Pernambuco é finalista em duas categorias da 28ª edição do Prêmio Cristina Tavares, realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope) e pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). A lista dos indicados foi anunciada na manhã desta sexta-feira (10).

Na categoria “Fotojornalismo”, concorre ao prêmio o fotográfo Paullo Allmeida, com a fotografia “Fogo atingiu loja”.

A imagem registrou o incêndio que atingiu uma loja comercial no Centro do Recife, no dia 13 de outubro do ano passado.

Foto de Paulo que está concorrendo à 28ª edição do prêmio Cristina TavaresFoto de Paulo que está concorrendo à 28ª edição do prêmio Cristina Tavares. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

"A fotografia é uma forma de contar histórias e capturar emoções que as palavras não alcançam, como o exemplo da imagem finalista, onde consegui 'capturar' a aeronave que lançava água no prédio em chamas, e na Folha de Pernambuco, estar entre tantos talentos me inspira a continuar explorando novas perspectivas e a seguir transformando momentos simples em arte", confessou Paulo.

Na categoria “Estudante - Texto”, o ex-repórter de Política da Folha de Pernambuco Felipe Fernandes concorre com duas reportagens, sendo uma delas “A Política ‘instagramável’: Como a internet mudou a rotina de lideranças políticas”, publicada no Blog da Folha, em 6 de janeiro de 2024.

Concorrendo pela primeira vez ao prêmio, Felipe falou sobre o sentimento em ser indicado à premiação e destacou a importância da reportagem.

"Estou muito feliz. Imagina para mim, um estudante do 8º período [de jornalismo], no final da graduação, ser indicado em um prêmio que já teve Fabiana Moraes e Beatriz Castro como vencedoras. Desde quando a gente entra na faculdade, pelo menos comigo, escutamos falar no Cristina Tavares. Ver meu nome na lista dos indicados foi uma alegria, e ainda mais com essa matéria que foi publicada na Folha, que o tempo vai passando e ela vai ficando cada vez mais atual”, comentou Felipe. 

Felipe Fernandes quando trabalhava na Folha de PernambucoFelipe Fernandes é um dos finalistas do Cristina Tavares | Foto: Cortesia

A cerimônia de entrega do prêmio aos vencedores será na próxima quinta-feira (16), às 18h, no Auditório Senador Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Leia também

• Dia das Crianças: veja as dicas de diversão durante o fim de semana no Recife e na Região Metropolitana

• Projeto Espiral abre inscrições para aulas gratuitas de canto coral; saiba como fazer

• Shopping promove evento de adoção de pets neste domingo (12)

Prêmio Cristina Tavares
Nesta edição do prêmio Cristina Tavares, o certame registrou mais de 110 trabalhos inscritos nas categorias Profissionais e Estudantes. 

A relação dos finalistas foi divulgada após uma análise da Comissão Julgadora do prêmio, formada por professores e profissionais do mercado jornalístico de todo o Brasil. Serão distribuídos mais de R$ 20 mil em premiações em seis áreas do jornalismo

Segundo maior prêmio de jornalismo incentivado por um sindicato da categoria no país, o Cristina Tavares tem o patrocínio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e o apoio da Prefeitura do Recife, Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) e BBC Comunicação.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter