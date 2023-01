A- A+

Cidadania Folha de Pernambuco promove série de palestras sobre saúde, sustentabilidade e segurança do trabalho Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma) teve início nesta segunda-feira (23)

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e implementar processos que visam a contribuir para uma sociedade mais sustentável, a Folha de Pernambuco deu início, nesta segunda-feira (23), à Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma).



A iniciativa promoverá, ao longo da semana, encontros diários com diferentes especialistas para refletir sobre temas como sustentabilidade, segurança do trabalho e cuidados com a saúde.

Na dia de abertura, a temática abordada foi coleta seletiva. Já na terça-feira (24), a palestra será sobre saúde mental, com a psicóloga Ana Falcão. Na quarta (25), os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) participarão de um curso preparatório. Já na quinta (26) e na sexta (27), os convidados serão, respectivamente, a fonoaudióloga Fátima Leão e o preparador físico Wal Paes.

“Tentamos explorar, ao máximo, os assuntos. Por exemplo, a fonoaudióloga vai falar sobre os cuidados que devemos ter com o uso de fone de ouvido e com a exposição a ruídos. Já a psicóloga vai fazer dinâmicas que vão tratar sobre doenças provocadas pelos estresses do dia a dia e como equilibrar a vida pessoal com a profissional”, explica a coordenadora de RH da Folha, Nathalia Rosal.



“São palestras curtas, simples, todas com duração média de uma hora, mas o importante é interagir com o colaborador para que ele possa trazer dúvidas sobre suas dificuldades e a gente tenha sempre um ambiente agradável de trabalho”.

Primeira palestra

Nesta segunda, primeiro dia do evento, a convidada foi a gerente de Coleta Seletiva da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), Talita Lucena. Na conversa, ela fez uma explanação sobre os princípios que envolvem o trabalho de descarte e reaproveitamento dos resíduos sólidos na cidade e deu orientações sobre a implantação de coleta seletiva tanto em empresas quanto em domicílios.

“Quando fazemos a separação prévia do lixo que geramos, nós temos uma reciclagem melhor, visto que vai chegar um material de mais qualidade para os catadores, que tiram o sustento desse trabalho. Além disso, a coleta seletiva aumenta a vida útil dos aterros sanitários e minimiza os impactos ambientais [dos resíduos]”, recordou a palestrante.



“Quem tiver o interesse de se adequar à coleta seletiva deve ligar para o 156 ou entrar em contato com o WhatsApp da Prefeitura ou com o Recife Limpa ou o Conecta Recife”.

