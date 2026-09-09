Start NeuroInclusiva promove capacitação sobre autismo, neurodiversidade e inclusão na Folha
Empresa de consultoria tem como objetivo capacitar equipes para acolher pessoas neurodivergentes no dia a dia, que podem ser clientes ou os próprios colaboradores
Os colaboradores da Folha de Pernambuco receberam uma capacitação da Start NeuroInclusiva sobre autismo, neurodiversidade e inclusão no ambiente de trabalho, nesta quarta-feira (9).
Os trabalhadores participaram da conversa com as cofundadoras da empresa de consultoria, Joanna Costa - também diretora do Grupo EQM - e Fernanda Prates.
O encontro serviu para ampliar o conhecimento sobre o tema, detalhar a importância da construção de um ecossistema acolhedor e formar uma linha editorial inclusiva.
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Antes da conversa com os colaboradores da Folha de Pernambuco, as cofundadoras da empresa participaram de entrevista na Rádio Folha 96,7 FM com a âncora Simone Ventura.
"Tivemos uma oportunidade excelente com a equipe da Folha de Pernambuco. Foi muito construtivo, falamos sobre a importância da sociedade inclusiva e a construção da cultura de acolhimento. Foi um momento maravilhoso, com uma troca de conhecimento e de informação para a gente perceber o nosso papel enquanto sociedade com as pessoas neurodivergentes. Vim para ensinar, mas aprendi bastante com a experiência dos funcionários da Folha de Pernambuco", afirmou Joanna Costa.
As duas fundadoras da Start NeuroInclusiva são mães atípicas. Juntas, elas criaram a consultoria para empresas com o objetivo de capacitar equipes para acolher pessoas neurodivergentes no dia a dia, que podem ser clientes ou os próprios colaboradores.
Na conversa, elas relataram o histórico da maternidade atípica. As duas detalharam a falta de informação quando receberam os diagnósticos e tiraram dúvidas dos participantes.
A conversa também apresentou conceitos gerais sobre neurodiversidade, com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Foram abordadas as características, as individualidades e as diferenças dos níveis de suporte das pessoas autistas.
"Eu acho que o maior desafio é a questão da informação, do conhecimento. Sabemos que a neurodivergência é um tema muito complexo e amplo. Muitas pessoas ainda não têm o entendimento de como podem fazer para ajudar e adaptar as realidades", destacou Fernanda Prates.
A confundadora da empresa ressalta a importância de pessoas que não convivem com neurodivergentes aprenderem também a lidar com eles e acolhê-los, sejam colaboradores ou clientes.
"Quem não vive a neurodivergência precisa aprender para poder se relacionar com essas pessoas. Não é só o neurodivergente que tem que se adaptar aos ambientes. Os ambientes precisam também aprender a acolher e receber o neurodivergente", disse.
Conteúdo específico
Além de uma abordagem geral sobre o tema, a proposta da Start Neuroinclusiva inclui um direcionamento específico para o tipo de empresa que contrata o serviço.
No caso da Folha de Pernambuco, os colaboradores receberam orientações sobre a construção de uma linha editorial neuroinclusiva.
"O nosso objetivo em trazer a visão da inclusão para o enfoque jornalístico é entender que a inclusão não está específica em um ou outro lugar. A inclusão está em todos os campos e atitudes que a gente toma enquanto integrante da sociedade", completou Joanna Costa.
Ao final do encontro, a Folha de Pernambuco recebeu o quadro de empresa neuroinclusiva, fornecido pela Start NeuroInclusiva.
Serviço
As empresas interessadas em contar com os serviços de consultoria estratégica da Start NeuroInclusiva podem buscar três canais de contato: o telefone 81 9998-0895, o perfil @startneuroinclusiva no Instagram e o site startneuroinclusiva.com.br.