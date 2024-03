A- A+

Homenagem Folha de Pernambuco recebe homenagem na Câmara Municipal do Recife por contribuição ao Carnaval Requerimento é assinado pelo vereador Ebinho Florêncio, do partido Podemos

A Folha de Pernambuco foi homenageada durante a realização da sessão solene de "Personagens Encantadas do Carnaval 2024 e que orgulham Pernambuco", na Câmara Municipal do Recife, na noite desta quarta-feira (13). Representando o veículo, a editora-chefe Leusa Santos foi quem recebeu o certificado, assinado pelo vereador Ebinho Florêncio.

Para Leusa, esse é um reconhecimento pela credibilidade do trabalho constante do jornal, não apenas no período carnavalesco.

"É uma honra para a Folha de Pernambuco fazer parte dessa homenagem, que estende-se à cultura de Pernambuco. Nosso papel é sempre divulgar e sermos um palco de debates desse e de outros setores da sociedade", afirma.

No evento, 50 nomes ao todo foram exaltados, sendo a maior parcela composta por cantores, compositores, blocos, passistas e costureiras. Órgãos que garantiram a limpeza e a segurança do Carnaval do Recife no mês passado também foram agraciados.

Entre os compositores, esteve Nelson Luiz Leal Gusmão. Ele é o autor de 17 frevos gravados na voz de Claudionor Germano, além de ser o compositor do Galo da Madrugada e do Homem da Meia-Noite.

"É uma alegria muito grande. Eu nunca tinha recebido nenhuma homenagem oficial. Depois de muito tempo batalhando e fazendo frevo, agora estou muito honrado e muito feliz", diz, antes de apresentar detalhes do seu processo de criação, que toma como base o folião.

"A gente vê aquela imagem e grava na memória. E acaba fazendo algo pensando naquilo, é natural", completa.

Vereador Ebinho Florêncio (Podemos) posa ao lado do compositor Nelson Luiz Leal Gusmão | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

À Folha, o vereador responsável pela solenidade - aprovada por unanimidade - detalhou os diferentes campos de atuação dos homenageados da noite.

"Esse é mais um dia gratificante e especial que ficará registrado para sempre na minha vida. Fiz a proposta dessa sessão solene cheio de emoção e com um profundo sentimento de amor por nossa gente e pela nossa cultura. Essa homenagem de hoje tem o perfil do respeito por todos que realmente fizeram o Carnaval acontecer. São cantores, compositores, blocos, agremiações, passistas, imprensa e também os que ficaram nos bastidores da festa, criando fantasias, levando bonecos gigantes, confeccionando o Galo e cuidando da limpeza e da segurança", diz.

Vereador Ebinho Florêncio (Podemos) na tribuna da Câmara Municipal do Recife nesta noite | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

