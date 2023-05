Folha de Pernambuco recebe visita de alunos do Colégio Madre de Deus

A- A+

A Folha de Pernambuco recebeu, nesta terça-feira (9), a visita de alunos do oitavo ano do Colégio Madre de Deus, localizado no Recife. Durante o encontro, os estudantes, que utilizarão a Folha como referencial em um projeto escolar, conheceram a história e a estrutura de funcionamento do jornal, que completou 25 anos no mês de abril.

Acompanhados por professoras da escola, os alunos foram recepcionados pela diretora Administrativa da Folha, Mariana Costa, a coordenadora de Recursos Humanos (RH), Nathalia Rosal, e por editores, jornalistas e profissionais de diferentes áreas do periódico.

Eles conheceram a redação integrada da Folha de Pernambuco - que reúne jornal, portal online e rádio - e também conheceram o parque gráfico onde são impressos os jornais produzidos diariamente.



Um dos objetivos da visita foi justamente permitir aos estudantes, que têm, em média, 13 anos de idade, ter contato direto com a produção de um jornal impresso.

“Nós acreditamos que esse trabalho de troca que a gente faz, recebendo os alunos, é de suma importância para a formação de novos leitores, de novos profissionais da comunicação. E foi uma turma superinteressada, os alunos fizeram várias perguntas, nós mostramos todo o processo de produção de conteúdo, mostramos o processo de produção propriamente do jornal impresso. Foi uma manhã extremamente proveitosa e a gente acredita que essa troca fortalece a formação e o desenvolvimento desses jovens”, comentou Mariana.

A diretora frisou, também, a importância de os alunos compreenderem o papel do jornalismo enquanto espaço de confiança e credibilidade de informações.

“Isso muito na linha de trazer a importância da notícia checada, da notícia que tem um respaldo de fontes sérias, da notícia dada com veracidade. No momento onde uma geração navega facilmente no ambiente digital, em rede social, nós precisamos trazer a importância da notícia séria, checada, conferida, da notícia apurada realmente. Esse é um diferencial e a gente teve a oportunidade de mostrar para eles que não é um trabalho simples, é um trabalho que tem toda uma equipe fazendo apuração, trazendo o aprofundamento da notícia com análises, e realmente sendo imparcial na hora de dar a notícia”, destacou.

A visita servirá como base para a feira de conhecimentos anual desenvolvida na escola. Em 2023, os estudantes da turma que visitou o jornal irão produzir um projeto voltado para a comunicação e terão como referência a atuação da Folha de Pernambuco.

“Muitos alunos são filhos de pais relativamente novos, que não têm essa cultura mais de receber o jornal em casa. Então, muitos nunca nem tinham visto como é o jornal impresso no papel”, comentou Nathalia Rosal.

Como destacou a coordenadora de RH, a Folha foi procurada pelo colégio por ser reconhecida como um veículo de imprensa que atua com credibilidade.

“A escola está com um projeto de uma feira de ciências onde vão produzir um jornal. E eles queriam entender essa rotina, que nós sabemos que vai muito além da notícia. Diante de uma realidade de tantas fake news, a gente deve trazer como é importante apurar e nós queremos sempre abrir as nossas portas para esses novos e futuros leitores, para mostrar a nossa rotina e o quanto é trabalhoso fazer um jornal, quanto empenho a gente dedica”, pontuou.

Para os estudantes Gabriela Quintana e Arthur Maranhão, ambos de 13 anos de idade, a visitação foi um momento de aprendizado, especialmente no tocante ao processo de produção das notícias.

“Eu achei muito legal, porque nossa geração não se importa muito com as notícias do jornal, mas a gente sabe que é algo muito importante. Então, eu acho muito legal e foi um novo conhecimento que vai servir muito para nossa Expo [feira de conhecimentos realizada no colégio] e para o nosso trabalho na escola”, comentou Gabriela.

“Eu achei muito importante esse conhecimento porque quando a gente pensa em notícia a gente pensa mais nos sites, nas coisas virtuais, mas a gente tem que lembrar que hoje em dia ainda existe jornal impresso e que eles são muito importantes para o nosso conhecimento. E foi muito bom vir aqui na Folha de Pernambuco, conhecer a equipe de redação e as máquinas e conhecer todo o trabalho que essa equipe tem para todo dia mostrar notícias para as pessoas”, completou Arthur.

Professora de linguagens do Colégio Madre de Deus, Ayla de Sá Marques ressaltou que a Folha de Pernambuco será o referencial do trabalho anual realizado pelos estudantes.

“Quando eu recebo a notícia, eu tenho que perceber se aquela notícia é de fato verdadeira. Então, onde eu vou buscá-la? A gente tem como referência para o nosso projeto a Folha de Pernambuco. É o jornal que vai referenciar todas as informações que nós vamos levar com a palavra que vai transformar o ser”, frisou.

