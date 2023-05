A- A+

O que há em comum entre futebol europeu, dicas para a família, carreira e empresas e empreendedorismo social? Todos esses pontos terão atenção especial na Folha de Pernambuco. Quatro novos colunistas integram a produção online do jornal, com conteúdos segmentados que trarão ao leitor análises detalhadas sobre esportes, economia, cultura, entre outros temas.

O futebol internacional é foco da coluna “Passaporte da Bola”, do jornalista Victor Pereira. “O objetivo é repercutir as notícias das principais ligas do mundo. Os leitores vão encontrar um espaço para interagir, ficando por dentro de experiências ao redor do esporte. Liga dos Campeões, Liga Europa, Premier League, La Liga, Serie A são algumas das competições que estão no foco, além, claro, do futebol feminino que, em julho, terá a Copa do Mundo, disputada na Austrália e Nova Zelândia”, afirmou Victor.

A consultora em gestão empresarial e sócia da TGI Consultoria, Georgina Santos, trará assuntos que rondam o universo do mercado de trabalho na coluna "Carreiras e Empresas". “Vamos discutir mitos e tabus, temas que podem ajudar e interferir positivamente ou negativamente na gestão de uma empresa e em uma carreira profissional”, apontou a consultora.

Quem quiser aprender dicas sobre a rotina familiar, sugestões de programações infantis e curiosidades sobre o universo feminino pode acompanhar o “Kata essa Dica”, da influenciadora digital Katarina Gouveia. “Sou mãe de duas ‘bonecas’ e quero usar esse espaço da coluna para ter muita troca com os leitores. Sugestões de temas serão sempre muito bem-vindas”, contou.



Como o empreendedorismo social se torna um instrumento de transformação? Fábio Silva, idealizador da plataforma "Transforma Brasil", trará temas e exemplos inspiradores em sua coluna, mostrando como o segmento pode provocar mudanças na vida das empresas e da comunidade.

Recentemente, o colunista esteve em Medellín, na Colômbia, destacando o poder de inovação da cidade após ser considerada uma das cidades mais violentas do mundo nas décadas de 1980 e 1990.

“Medellín decidiu dar vida a si própria, priorizar as pessoas, as crianças, os idosos, as famílias. A população comprou a ideia e voltou às ruas, aos parques, o percentual de jovens que começaram a decidir ficar na cidade após concluir a Universidade cresceu e a mensagem muito forte de que ‘somos uma família, somos todos de Medellín’ ganhou força”, frisou.

Expertise nos temas

"Esses novos parceiros representam a preocupação que temos em trazermos conteúdo de qualidade em assuntos segmentados. Os especialistas têm expertise nos temas e vão agregar muito ao nosso portfólio de colaboradores" , afirmou a editora-chefe, Leusa Santos.

