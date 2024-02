A- A+

INOVAÇÃO Folha lança novo visual, amplia número de páginas e inova com experiência de leitura multiplataforma Novas seções, um visual alinhado às novas tendências de leitura da versão impressa no flip e conteúdos segmentados no jornal são algumas novidades

A Folha de Pernambuco faz jornalismo. Um substantivo que de tão forte nem precisa de adjetivos. Símbolo de informação com credibilidade, reinventando-se ao longo dos anos, adaptando-se às novidades e evoluindo junto à sociedade, o jornal passará, a partir deste fim de semana, por mais um processo em busca do aperfeiçoamento na relação com o leitor.



A Folha vai mudar. No papel e nas mídias digitais. Mais páginas para ampliar o espaço diário das notícias. Uma nova identidade visual para acompanhar a modernidade e aprimorar a exposição dos fatos. Maior fluidez aos que optam pela leitura digital. O veículo que faz parte da vida dos pernambucanos vai mudar, mas mantendo a essência do trabalho que começou desde o dia 3 de abril de 1998. Que faz jus à força do Nordeste. Que faz o povo ter vez e voz. Que, há mais de 25 anos, faz o que, na essência, já é em si: jornalismo.

"Neste ano de 2024, nós subimos mais um patamar, sempre ancorados no jornalismo de qualidade, de credibilidade, dando visibilidade ao contraditório. A Folha reafirma a sua presença em todas as suas plataformas e traz uma edição diária ampliada que simboliza a força do jornalismo, que está em constante transformação. A edição agora com 24 páginas permite uma diversidade maior dos assuntos segmentados com uma interface visual alinhada tanto à leitura no papel quanto ao consumo em formato nos dispositivos digitais, principalmente o mobile, que é indissociável do nosso cotidiano", afirma o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.



O presidente e fundador da Folha, Eduardo de Queiroz Monteiro - Foto: Alfeu Tavares





Qualidade é marca permanente



O diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi, ressalta a qualidade e o propósito de inovação constante. “Essa inquietação dos que fazem a Folha é constante no sentido de acompanhar as tendências e promover modificações, facilitando a leitura e possibilitando uma interação maior. Também queremos dar uma identidade visual não somente no impresso como também no digital. A qualidade da informação e a credibilidade são chanceladas pela equipe da Folha. Isso não muda. O que muda é a forma de apresentar, deixando o jornal ainda mais agradável. O importante é que a essência da Folha, a veracidade da informação e a prestação de serviço seguirão inalteradas”, declara.

Modernidade e tradição



O diretor operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, cita a preocupação em valorizar também os leitores do formato impresso do jornal. "O novo projeto gráfico aproxima o público do jornal por algumas razões. As edições diárias saem de 16 para 24 páginas, com mais conteúdo e informações em reconhecimento a esse público leitor e fidelíssimo. As editorias e colunas ficaram com designs mais arrojados e com fontes mais expressivas nas suas chamadas. Os espaços comerciais foram contemplados, em respeito aos nossos anunciantes públicos e privados. Apesar do avanço da tecnologia, há um grande público leitor das edições impressas, que dá caráter documental a tudo que nelas se publicam. E isso tem valor incontestável no mundo da modernidade", registra.

Para a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa, o novo projeto gráfico promete agradar esteticamente, como também trazer uma maior sintonia entre os assuntos. “A Folha de Pernambuco busca essa constante renovação. A remodelação da diagramação do jornal vem com um olhar para a edição online. Queremos trazer uma leitura mais dinâmica e limpa, entendendo que essa conexão do digital com o impresso precisa estar cada vez mais presente. Boa parte da nossa leitura vem dos smartphones e, para esse público, vamos trazer algo mais moderno. O produto ficou extremamente agradável. Esperamos que nossos leitores gostem, criando uma maior conexão com o conteúdo da Folha de Pernambuco”, pontua.

Mais conteúdo segmentado



Mais páginas, mais conteúdo. Além das tradicionais editorias, o jornal também dará maior visibilidade ao conteúdo dos blogs do portal da Folha já conhecidos pelos internautas. “Cada audiência consome o conteúdo de uma forma e nós queremos atender a todos, prezando pela credibilidade, pelo contraditório, pela apuração e checagem dos fatos. Estamos mudando o projeto gráfico, mas a essência jornalística se mantém. Essa adaptação é para se ter uma leitura que ‘converse’ ainda mais com o ‘mobile’. A versão online terá uma curadoria diferenciada. Traremos conteúdos do digital adaptados para o jornal. Alguns blogs, conteúdos de nicho que possuem uma força muito grande, como ‘Tecnologia e Games’, ‘Folha Pet’ e ‘FMotors’, entre outros, estarão no ‘flip’, mas de outra forma, com uma abordagem visual diferenciada, gerando uma experiência diferente”, destaca Leusa Santos, editora-chefe do jornal.

Soluções visuais para mobile

O editor de arte do jornal, João Lin, detalha quais mudanças o leitor poderá perceber nas novas páginas da Folha. “Motivados pelo desejo de otimizar a leitura multiplataforma do jornal nos ambientes digitais como redes sociais, plataforma web, aplicativos e garantindo ao mesmo tempo a fluidez da leitura do jornal impresso, nós buscamos soluções gráficas visuais que dessem maior conforto a leitura e apresentassem um conteúdo visual rico em informação e esteticamente harmonioso", explica.



Segundo ele, o desenvolvimento do projeto inclui: mudanças nas dimensões dos títulos e textos, melhorando a leitura; páginas mais leves com espaços maiores entre os textos; fotos maiores, entre outros aspectos. As modificações, de acordo com ele, estão sintonizadas com a experiência do usuário no consumo da informação.

