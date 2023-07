Folha Política recebe prefeitos de Moreno e Jaboatão nesta segunda-feira (17)

A- A+

A edição do Folha Política desta segunda-feira (17), programa matinal transmitido pela Rádio Folha, terá como convidados o prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), cidade da Região Metropolitana do Recife, e o prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino (PP), município da Zona da Mata do Estado. Somam-se a eles secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo.





Ancorado pelo radialista Jota Batista e com a participação da jornalista e colunista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana, o programa irá debater soluções para os problemas ocasionados por enchentes e inundações que atingem Pernambuco.

Entre os assuntos abordados estará a construção da barragem do Engenho Pereira, que poderia ra conter enchentes próximas ao rio Jaboatão.

O programa vai ao ar, ao vivo, às 11h da manhã na Rádio Folha FM (96,7). O debate também tem transmissão simultânea pelo YouTube da Rádio Folha.

