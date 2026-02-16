Seg, 16 de Fevereiro

Carnaval 2026

Folião desfila com fusca temático no Carnaval de Olinda e mantém vivo legado do pai

Dirigido por Ricardo Albergaria, o carro foi montado pelo seu pai, Paulo Albergaria, em 1970

Foliões circulam em fusca estilizado no foco da folia do Carnaval de OlindaFoliões circulam em fusca estilizado no foco da folia do Carnaval de Olinda - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Um fusca carnavalesco. É com esse carro que o folião Ricardo Albergaria, de 52 anos, desfila pelo Carnaval de Olinda e Recife.

O carro foi montado pelo seu pai, Paulo Albergaria, em 1970. O fusca temático conta com uma estrutura de grade, além de decorações de Carnaval. De acordo com Ricardo, o veículo ficou pronto em seis meses.

“Isso foi meu pai que fez, em 1970. Uma época em que o fusca ainda era muito caro. Ele fez paralelo, porque não tinha como colocar a ferragem em cima. Ele concluiu em seis meses, fazendo somente pela noite”, contou Ricardo.

O pai de Ricardo morreu há seis anos, porém o filho mantém vivo o seu legado ao afirmar que sempre que pode desfila com o fusca no Recife e em Olinda durante o Carnaval.

