A- A+

Carnaval 2026 Folião desfila com fusca temático no Carnaval de Olinda e mantém vivo legado do pai Dirigido por Ricardo Albergaria, o carro foi montado pelo seu pai, Paulo Albergaria, em 1970

Um fusca carnavalesco. É com esse carro que o folião Ricardo Albergaria, de 52 anos, desfila pelo Carnaval de Olinda e Recife.

O carro foi montado pelo seu pai, Paulo Albergaria, em 1970. O fusca temático conta com uma estrutura de grade, além de decorações de Carnaval. De acordo com Ricardo, o veículo ficou pronto em seis meses.

“Isso foi meu pai que fez, em 1970. Uma época em que o fusca ainda era muito caro. Ele fez paralelo, porque não tinha como colocar a ferragem em cima. Ele concluiu em seis meses, fazendo somente pela noite”, contou Ricardo.

O pai de Ricardo morreu há seis anos, porém o filho mantém vivo o seu legado ao afirmar que sempre que pode desfila com o fusca no Recife e em Olinda durante o Carnaval.

Veja também