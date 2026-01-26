Seg, 26 de Janeiro

"Folião Fraterno": Dom Helder e Nise da Silveira serão homenageados no Galo Gigante 2026

Desta vez, a alegoria destacará a arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental

Estrutura do Galo Gigante 2026 terá Dom Helder Câmara e Nise da Silveira como homenageados

O Galo Gigante 2026 presta homenagem a duas grandes personalidades brasileiras: o religioso Dom Helder Câmara e a psiquiatra Nise da Silveira. O “Folião Fraterno”, como foi batizado, terá a sua montagem iniciada no dia 14 de fevereiro, na Ponte Duarte Coelho.

A escultura, um dos maiores símbolos do Carnaval do Recife, carregará um "Sagrado Coração" feito de aparas e fragmentos de papel, elaborado pelo multiartista Leopoldo Nóbrega em reverência ao religioso e humanista.

Leopoldo Nóbrega, é o responsável pela identidade visual e confecção da alegoria do Galo Gigante de 2026

Inspirado em Nise da Silveira, parte do figurino do Galo 2026 será confeccionado com Arte e Afeto, através da colaboração de pessoas em situação de rua e pessoas em tratamento psiquiátrico, reforçando a importância da inclusão, acolhimento e cuidado com a saúde mental.

Além disso, em 2026, o Galo Gigante também contará com elementos de robótica para incrementar o visual do design artístico.

Desta vez, a alegoria destacará a arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental.

