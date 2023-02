A- A+

Ponto de apoio Folião terá a partir desta quarta (15) espaço com vários serviços no Bairro do Recife; saiba quais O ponto de apoio terá Arena Gastronômica, com 13 restaurantes, e Arena de Serviços

O folião passa, a partir desta quarta-feira (15), a contar com um espaço em que poderá utilizar diversos serviços: restaurantes, caixa eletrônico, farmácia, comércio. É a Central do Carnaval, que a Prefeitura da capital pernambucan instalou na rua do Observatório, no Bairro do Recife.

O atendimento será realizado das 16h à 0h, nesta quarta (15) e quinta-feira (16). A partir da sexta-feira (17) até a Terça de Carnaval (21), o funcionamento segue até 2h.

A Arena Gastronômica, estrutura montada em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE), é composta por 13 restaurantes com menus variados, incluindo sushi, salgados, pizzas, sorvetes e cafés.

Os estabelecimentos do espaço são Seu Luna, Espetinho da Ceça, Plim, Casa da Macaxeira, República dos Pastéis, Acarajé e Tapiocaria da Mayara, Hakata, Rei das Coxinhas, My Burguer, Frankhaus Hot Dog, Crepixo, Empadinhas Barnabé e Degusta. Os pais contarão ainda com um fraldário à disposição.

Já na Arena de Serviço há farmácias, caixa eletrônico 24 horas, lojas de customização, Procon Recife, espaço Recentro, a grife do Carnaval, entre outros. Também haverá espaço de achados e perdidos, assistência à saúde, espaço beleza entre outros. Uma das novidades deste Carnaval é a Arena do Artesanato, que funcionará com 32 operações comerciais, além de outros serviços como alerta celular, Secretaria da Mulher e fraldário.

