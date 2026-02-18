A- A+

Carnaval 2026 Foliões aproveitam Quarta-Feira de Cinzas para se despedirem do Galo Gigante Maior símbolo do Carnaval de Pernambuco segue de pé na Ponte Duarte Coelho até domingo (22)

A Quarta-Feira de Cinzas chegou e com ela pernambucanos e turistas se despedem como podem do Carnaval de Pernambuco. Na Ponte Duarte Coelho, no Recife, dezenas de pessoas estão aproveitando para se despedir do Galo Gigante, principal símbolo da Folia de Momo no Estado. A alegoria ficará em destaque no local até o próximo domingo (22).

Natural de Arapiraca, em Alagoas, Juliana Queiroz tem família em Pernambuco e, sempre que pode, vem à capital pernambucana durante o Carnaval. Tirando fotos do Galo para guardar de recordação, a alagoana elogiou a escultura desse ano.

"Bem diferente, ficou lindo! Já tinha vindo outras vezes, e sempre cada vez é uma experiência nova. Recomendo para quem ainda não conhece o Carnaval de Pernambuco que venham, porque não irão se arrepender", falou à reportagem.

Juliana Queiroz é natural de Arapiraca, Alagoas, e esteve na Ponte Duarte Coelho para ver o Galo Gigante. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Trabalhando durante os dias de folia, Alfredo Ferreira Neto só conseguiu vir para o Recife aproveitar os momentos finais da festividade na terça-feira (17). De Altinho, no Interior de Pernambuco, o rapaz de 47 anos fez questão de registrar a passagem pela capital indo visitar o Galo Gigante.

"Com certeza, não poderia deixar de passar por aqui. Ele está muito lindo, talvez o mais lindo de todos os anos, e eu não poderia deixar de fazer minhas fotos aqui. São fotos que ficam na memória e que precisamos registrar também. É uma marca registrada, não pode perder o Galo", comentou o farmacêutico.

De Altinho, Alfredo Ferreira Neto demonstrou seu orgulho de ser pernambucano. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Com o Carnaval correndo na veia desde cedo, Izabelyta Guerra esteve na Ponte Duarte Coelho ao lado do marido, Manoel Neri (52), e da filha Mariana Guerra (13).

Depois de aproveitar a folia nos principais polos do Estado, a servidora pública detalhou como foi o carnaval em família, e fez questão de enfatizar a beleza do Galo Gigante.

"Eu nasci em uma Quarta-Feira de Cinzas, então comemorar o Carnaval para mim é algo natural, é orgânico. Brincar carnaval é dar continuidade àquilo que desde criança a gente faz com a família, amigos, e hoje é o dia de visitar o Galo", iniciou.

"A gente brincou o Carnaval. Fomos a Bezerros, Olinda, Recife, mas hoje é dia de render homenagem ao Galo Gigante. É difícil dizer que o Galo não é bonito, mas a cada ano ele se supera. Essa união de festa e fé, junto com Dom Helder Camara, foi importante para brincarmos com tranquilidade", prosseguiu a olindense de 46 anos.

Izabelyta Guerra foi com a filha e o marido à Ponte Duarte Coelho. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Com 32 metros de altura, a imponente majestade carnavalesca tem, em 2026, o tema "Galo Folião Fraterno", prestando homenagem a Dom Helder Camara, com um coração simbólico no peito, e Nise da Silveira, duas personalidades ligadas à luta por justiça social, humanidade e cuidado com a saúde mental.

