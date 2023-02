A- A+

O penúltimo dia do Festa de Momo contou com muita irreverência e criatividade por parte dos foliões nas Ladeiras de Olinda. Hippies, garçons, personagens infantis, e representantes do filme Avatar estiveram no Carnaval da Cidade Alta.

A criatividade, que já é uma marca do Carnaval, pareceu estar ainda maior após os dois anos sem a festa. Os irmãos Adelson e Walter Reis, aproveitaram a a segunda para por as fantasias de Zé Bonitinho e de Papa, respectivamente, para chamar a atenção dos demais foliões.

“O Zé Bonitinho veio para o Carnaval de Pernambuco, em Olinda principalmente e para matar toda saudade. Foram anos longos e todos os anos não perdemos nenhum dia, pensamos muito e fazemos uma produção a altura do Carnaval da cidade”, disse Adelson Reis.

Além das centenas de fantasias, também foi possível observar foliões fantasiados de super-heróis, personalidades e até mesmo de um banheiro químico.

