A- A+

CARNAVAL Foliões enchem as ruas do Recife Antigo nesta segunda de Carnaval Brincantes, famílias e turistas aproveitam o quinto dia da folia na cidade do Recife

O Recife Antigo está pequeno para todos os foliões que estão chegando para aproveitar o Carnaval nesta segunda-feira (12). A noite começou com o Encontro dos Blocos Líricos no palco montado no Marco Zero, entre outras diversas manifestações culturais que se espalham por todo o Recife Antigo.

Para aproveitar a festa, várias famílias separaram as fantasias e vieram ao Recife.

A professora Cibely Alvarez, de 37 anos, apresentou ao filho Márcio Vitor, de 8 meses, o Carnaval do Recife. Ela estava acompanhada, também, do marido, da mãe, da irmã e da sobrinha. Ela quer passar a tradição carnavalesca para o filho.

"Está sendo muito divertido, é o primeiro momento do meu bebê, estamos brincando e nos divertindo bastante. Eu estou gostando bastante das troças", afirmou.

Já o alagoano Caio Costa, de 36 anos, veio aproveitar o Carnaval do Recife Antigo com a esposa, Ana Clara Costa, e os dois filhos, Francisco, de 2 anos e Mariana, de 3 anos.

"Para mim é muito legal e especial porque eu sempre brinquei, pulei meu Carnaval aqui em Recife e em Olinda e esse ano pela primeira vez eu estou conseguindo trazer as crianças também junto com a minha esposa. Então, eu fico super feliz de poder estar mostrando para eles toda essa movimentação, a cultura do Estado de Pernambuco, o nosso Carnaval. Apesar da gente não ser daqui, somos alagoanos, de Maceió, mas metade da minha família é pernambucana, então eu me sinto também em casa por aqui e mostrar isso para os meus filhos é muito legal", disse.

Após a apresentação do Encontro de Blocos Líricos, se apresentam no Palco do Marco Zero, nesta segunda-feira (12), Matuê, às 20h; Paralamas do Sucesso, às 21h40; Nação Zumbi, às 23h20, e Pitty, à 01h.

Veja também

SAÚDE Priscila Senna tem inflamação na garganta e cancela shows