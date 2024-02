A- A+

CARNAVAL 2024 Foliões enchem as ruas do Recife no desfile do Galo da Madrugada Sob um calor de mais de 30ºC, o público acompanha no chão e nos camarotes a saída de 30 trios

As ruas foram tomadas neste Sábado de Zé Pereira (10) por foliões que enchem e colorem o Recife, em mais um desfile do Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do Mundo. De fantasia ou não, não falta animação e frevo no pé para quem acompanha a folia.

Sob um calor de mais de 30ºC, o público acompanha no chão e nos camarotes a saída de 30 trios, que prestam homenagens ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi, que completaria 80 anos em 2024.

