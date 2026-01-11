A- A+

PRÉVIA CARNAVALESCA Foliões lotam sede da Pitombeira para primeira prévia do ano O sucesso de O Agente Secreto impulsionou a venda de camisetas da troça e tornou o Carnaval 2026 um ano 'de ouro' para a Pitombeira

Na tarde deste domingo (11), a sede da da troça carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, em Olinda, lotou de foliões da nova geração e da velha guarda para acompanhar a prévia de uma das mais tradicionais troças carnavalescas.

Por volta das 17h, os foliões deixaram o espaço para percorrer as ruas da cidade alta e transformá-las em um mar amarelo de referências cinematográficas, retornando à sede próximo das 19h.

Uma das maiores atrações do evento foram as camisetas retrô do bloco, da década de 1970. As peças aparecem em “O Agente Secreto”, filme do diretor recifense Kleber Mendonça Filho, como um item icônico do guarda-roupa do personagem de Wagner Moura.

Sucesso internacional

De acordo com Hermes Cristo Neto, presidente da troça carnavalesca, o sucesso do filme impulsionou a venda das camisetas, o que tornou o Carnaval 2026 um ano 'de ouro' para a Pitombeira.

“O principal desafio é o apoio financeiro. Esse ano a venda das camisetas está nos ajudando muito”, disse o presidente.

Hermes estima que somente neste domingo (11) mais de 500 camisetas foram vendidas. Muito antes da saída da troca, quase todos os tamanhos já haviam esgotado nas duas opções de cores.

Além disso, desde o lançamento oficial do filme, a Pitombeira já vendeu de cerca de duas mil camisetas.

“Eu queria que esse reconhecimento, como o que o filme nos trouxe, abraçasse todas as agremiações. Para mostrar como somos importantes na cultura popular brasileira”, completou.

Fanfest

Por pura coincidência da vida, jurou Hermes, a prévia aconteceu no mesmo domingo em que uma das mais importantes premiações do circuito cinematográfico das quais o filme foi indicado deve acontecer, o Globo de Ouro. O prêmio está previsto para começar às 21h30, de acordo com o horário de Brasília.

Tanto o filme de Kleber Mendonça quanto a atuação de Wagner Moura estão entre os favoritos aos prêmios de melhor filme estrangeiro e melhor ator, além de ter sido indicado também para a categoria principal, o que deixou os foliões ainda mais animados.

“O ensaio hoje foi uma coincidência. A partir de setembro ,a gente sai uma vez por mês. Então, hoje é o primeiro do ano de 2026. Então é pura coincidência. Mas já estamos comemorando antes, porque ele vai ganhar”, afirmou o presidente que prometeu uma festa com telão para a premiação do Oscar 2026.

“Estamos programado um 'Funfest' para o dia do Oscar. Vai ter frevo e vamos colocar um telão aqui na frente”, concluiu Hermes.

