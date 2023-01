Foliões pernambucanos se reúnem para mais um dia de prévias carnavalescas em Olinda

A- A+

Ávidos por folia depois de três anos sem festa por causa da pandemia de Covid-19, os foliões pernambucanos se reúnem, na tarde deste domingo (29), para mais um dia de prévias carnavalescas no Sítio Histórico de Olinda. Às 14h, o sol nem havia baixado e já tinha gente no vaivém entre as ladeiras.

Uma das primeiras atrações a recepcionar o povo que chegava foi o grupo de maracatu percussivo Yalu, que fez um ensaio na Praça João Alfredo, em frente ao Casbah, e, em seguida, subiu pela rua Prudente de Moraes em direção aos Quatro Cantos.

O casal de servidores públicos Fabrício e Fernanda Rocha, de 45 e 43 anos, respectivamente, foi um dos que acompanharam a passagem da troça. Casados, com duas filhas, eles se conheceram há 23 anos em uma segunda-feira de Carnaval na própria rua Prudente de Moares e vieram curtir as prévias pela primeira vez este ano para matar a saudade e recordar a história em comum.

"Quando dá, a gente vem aqui. Eu gosto dos ritmos, principalmente do frevo, e das troças. E, para mim, as prévias são melhores do que o Carnaval em si. É mais tranquilo", disse Fabrício. "Eu gosto da alegria, da brincadeira. Estava com muita saudade", complementou Fernanda.

Veja também

MUNDO Israel adota medidas de represália contra 'parentes de terroristas'