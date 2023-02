A- A+

Carnaval 2023 Foliões tomam ruas do Recife Antigo aguardando abertura oficial do Carnaval 2023 Cerimônia de abertura está prevista para iniciar às 19h desta sexta-feira, no Marco Zero

Chegou a hora! O público já se acomoda pelo Marco Zero para assistir à abertura oficial do Carnaval do Recife. As apresentações já começaram.



Horas antes da abertura oficial do Carnaval do Recife acontecer, foliões já entraram no ritmo da folia, que retorna após dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid-19. Na área central da cidade, as ruas do bairro do Recife Antigo se unem num cenário de cor, alegria e muita música, com apresentações de agremiações carnavalescas descentralizadas.

Mais tarde, às 19h, acontecerá a tradicional cerimônia de abertura, com duração de aproximadamente vinte minutos, onde o Maestro Forró subirá ao palco para a primeira apresentação da noite, e também o Rei e a Rainha da festa recifense, Brhunno Henrique, e Mayara Araújo, receberão as chaves da capital, num ato simbólico. Além disso, serão apresentados ao público os homenageados da edição 2023: Geraldo Azevedo, Zenaide Bezerra e Dona Marivalda.

O primeiro homenageado subirá ao palco para cantar às 20h40, com a presença de convidados como Alceu Valença, Fafá de Belém, Lula Queiroga, Silvério Pessoa, Jota Michiles, entre outros.

Outro nome aguardado pelo público pernambucano nesta noite é o de Caetano Veloso, que se reapresentará no Marco Zero durante o Carnaval após o período de uma década.

Perto da meia-noite, será a vez de Duda Beat encerrar a festa, com um repertório

que terá“Tangerina”, “Chapadinha”, “Tocar Você” e “Mais Ninguém” entre as músicas.

