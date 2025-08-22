Sex, 22 de Agosto

FOME EM GAZA

Fome em Gaza "é um escândalo moral" e "totalmente evitável", diz governo britânico

As Nações Unidas declararam, nesta sexta-feira (22), estado de emergência no território palestino

Ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, classifica a fome em Gaza "é um escândalo moral" - Foto: Jam Sta Rosa / POOL / AFP

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, chamou a fome em Gaza de "escândalo moral" e "totalmente evitável" nesta sexta-feira (22), após as Nações Unidas declararem estado de emergência no território palestino.

"A confirmação da fome na cidade de Gaza e nos bairros ao redor é absolutamente horrível e totalmente evitável", afirmou Lammy em um comunicado.

O chefe da diplomacia britânica acrescentou que "a recusa do governo israelense em permitir a entrada de ajuda suficiente em Gaza provocou esta catástrofe causada pelo homem. É um escândalo moral".

Lammy instou o governo de Israel a "agir imediatamente para evitar que o agravamento da situação. Deve permitir, de forma imediata e sustentada, o acesso sem obstáculos de alimentos, suprimentos médicos, combustível e todo tipo de ajuda àqueles que desesperadamente necessitam".

O chanceler britânico também insistiu sobre a necessidade de "um cessar-fogo imediato que permita a entrega de ajuda na máxima velocidade e escala necessária. Isso inclui interromper a operação militar na cidade de Gaza, o epicentro da fome".

