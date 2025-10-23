Qui, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
gaza

Fome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMS

"A fome não diminui, porque não há alimentos suficientes", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Reportar Erro
Fome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMSFome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMS - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

A fome em Gaza não diminuiu desde que a trégua entrou em vigor e a ajuda que entra no território palestino continua sendo insuficiente, denunciou a Organização Mundial de Saúde nesta quinta-feira (23).

Leia também

• OMS: reconstruir o sistema de saúde de Gaza exige pelo menos US$ 7 bilhões

• Imprensa estrangeira decepcionada com decisão da Justiça de adiar acesso a Gaza

• Rubio alerta que planos de anexação de Israel na Cisjordânia "ameaçam" acordo em Gaza

"A situação permanece catastrófica, porque o que chega não é suficiente", declarou aos jornalistas o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "A fome não diminui, porque não há alimentos suficientes", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter