Fome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMS
"A fome não diminui, porque não há alimentos suficientes", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
Fome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMS - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP
A fome em Gaza não diminuiu desde que a trégua entrou em vigor e a ajuda que entra no território palestino continua sendo insuficiente, denunciou a Organização Mundial de Saúde nesta quinta-feira (23).
"A situação permanece catastrófica, porque o que chega não é suficiente", declarou aos jornalistas o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "A fome não diminui, porque não há alimentos suficientes", acrescentou.