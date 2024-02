Fome extrema em Gaza ainda pode ser evitada, segundo a ONU

A- A+

Ainda é possível "evitar" a fome extrema em Gaza se Israel deixar que as agências humanitárias enviem mais ajuda para o território, defendeu, neste domingo (25), o chefe da agência da ONU para os refugiados palestinos, a UNRWA, Philippe Lazzarini.

Segundo a ONU, 2,2 milhões de pessoas, ou seja, a imensa maioria da população de Gaza, é ameaçada pela fome extrema na Faixa, um território palestino assediado por Israel.

Essa grave escassez poderia provocar uma "explosão" de mortalidade infantil no norte do território, onde uma em cada seis crianças menores de dois anos sofre de desnutrição aguda.

"É uma catástrofe provocada pelo homem [...] O mundo se comprometeu a não permitir a fome nunca mais", escreveu Lazzarini na plataforma X.

Segundo ele, "a fome extrema ainda pode ser evitada se houver a verdadeira vontade política de permitir o acesso e a proteção a uma ajuda significativa".

Nos últimos dias, palestinos residentes em Gaza disseram à AFP que se viram obrigados a comer folhas e forragem e, inclusive, a matar animais de tração para se alimentar.

Antes da guerra, entravam em Gaza cerca de 500 caminhões diários com alimentos. Mas, desde 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e o Hamas devido ao ataque de milicianos deste movimento islamista palestino em solo israelense, esse número raramente passa dos 200, apesar da necessidade angustiante dos habitantes da Faixa.

A situação é muito alarmante no norte, vítima do "caos e da violência", segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), que suspendeu na terça-feira a distribuição da ajuda no território, por causa dos combates e porque o povo, faminto, se lançava sobre os caminhões para saqueá-los.

