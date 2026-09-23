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ASSEMBLEIA GERAL DA ONU "Fomos vítimas de terrorismo", diz presidente do Irã na ONU "Venho de um Irã onde nosso estimado líder supremo foi assassinado sem qualquer fundamento legal ou motivo", afirmou Masoud Pezeshkian

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou perante a ONU, nesta quarta-feira (23), que seu país foi vítima de terrorismo, referindo-se à ofensiva militar dos EUA e de Israel em seu território.

"Fomos vítimas de terrorismo. Venho de um Irã onde nosso estimado líder supremo foi assassinado sem qualquer fundamento legal ou motivo. Venho de um Irã onde, na realidade, bombardearam uma escola", disse Pezeshkian à Assembleia Geral da ONU.

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