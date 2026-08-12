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violência Fonoaudióloga é baleada dentro de ônibus durante troca de tiros entre PMs e criminosos no Rio Aline deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e passou por cirurgia

A fonoaudióloga Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, foi baleada dentro de um ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña) na manhã desta quarta-feira, 12, durante um confronto entre policiais militares e homens armados na região da comunidade do Trem, em Vicente de Carvalho, na zona Norte do Rio de Janeiro.

Aline deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e passou por cirurgia. A direção do hospital diz que "a paciente apresenta quadro clínico grave".

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) faziam policiamento nas proximidades da comunidade do Trem, na divisa entre Vila Kosmos e Vicente de Carvalho, quando foram atacados a tiros. Houve confronto e os criminosos fugiram.

Aline estava dentro de um ônibus, que passava pela Avenida Meriti, quando foi baleada. O policiamento foi reforçado na região.

Em nota, o Rio Ônibus lamentou o episódio. "O Rio Ônibus lamenta a rotina de violência que o setor vive na cidade. Casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários", diz.

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