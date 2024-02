A- A+

SAÚDE "Fonte da juventude": o shake com mamão que retarda o envelhecimento da pele e melhora a digestão Riquíssima em nutrientes, a bebida sem álcool é feita com mamão e deve ser servida gelada

Fresco e fácil de fazer. O shake de mamão e linhaça é uma bebida não convencional que tem efeitos promissores para a saúde. Fonte de fibras, vitaminas A e C, minerais como cálcio, potássio, ferro e fósforo e antioxidantes, entre eles o betacaroteno, esse refrigerante “é ideal para combater a constipação intestinal e proteger a saúde digestiva e cardíaca”, comenta Yael Hasbani, Saúde Coach, especialista em Nutrição Holística.

Segundo o influenciador americano Anthony William, que usa o pseudônimo Medical Medium nas redes sociais para divulgar conselhos sobre alimentação e vida saudável, o mamão tem virtudes importantes.

Em seu site a descreve como “uma das frutas curativas e mais ricas em nutrientes do planeta. Tem efeito calmante e purificador do trato digestivo e ajuda a eliminar resíduos tóxicos. Também diminui o inchaço e a inflamação e é fenomenal para curar qualquer tipo de distúrbio digestivo.” E continua: “Suas sementes pretas são picantes e podem ser usadas para polvilhar shakes ou saladas para obter benefícios adicionais à saúde”.

Tanto o mamão quanto a linhaça possuem vários nutrientes em comum que redobram os efeitos do shake. Embora também forneça pequenas quantidades de carboidratos e açúcar. Quanto à forma de consumir esta bebida de mamão e linhaça, os especialistas consultados comentam que são uma boa alternativa para saborear no café da manhã, no lanche da manhã ou da tarde.

Porém, concordam e alertam que não deve ser adotado como única fonte de alimento. Ou seja, para experimentar seus benefícios é necessário ingeri-lo como parte de um plano alimentar saudável, equilibrado e variado.

Os benefícios do shake

1) Melhora a digestão

Segundo William, o mamão é a fruta número um em termos de digestibilidade, fator que revela o potencial que um ingrediente tem para ser digerido, absorvido e utilizado pelo organismo: “Cada mamão contém mais de 500 poderosas enzimas digestivas que atuam como um protetor gástrico: ajudam a manter a saúde do pâncreas, reduzem a acidez e as dores de estômago, evitam gastrites e úlceras, reparam as paredes do trato intestinal e reduzem a inflamação.”

Especificamente, do portal especializado em saúde Healthline, destacam que a enzima chamada papaína facilita a digestão das proteínas. Além disso, informa William através de seu site, essa fruta possui aminoácidos que podem ajudar a eliminar toxinas encontradas no trato digestivo.

Mas não é a única coisa. A fibra presente nas sementes de mamão e linhaça torna este shake ideal para evitar prisão de ventre e problemas estomacais. Em termos Hasbani, este nutriente é essencial para o bom funcionamento do intestino e para normalizar o seu movimento. “Diminui o risco de desenvolver hemorróidas e divertículos, que são pequenas bolsas localizadas na parede intestinal”, afirma o especialista.

2)Protege a pele

O shake de mamão e linhaça melhora a saúde e a resistência da pele. Nas palavras de William, “é uma fonte de juventude”. Isto se deve à presença de vitamina A no mamão. Por sua vez, esse shake é fonte de vitamina C e licopeno, substância também conhecida como beta-caroteno e que atua como antioxidante.

Entre as principais funções desses componentes, conforme indicado pela Healthline, estão proteger a pele dos radicais livres, substâncias tóxicas que circulam no meio ambiente e que se acumularem em excesso podem causar danos e embotá-la. Essas vitaminas também ajudam a reduzir os sinais de envelhecimento característicos do passar do tempo.

Por outro lado, do Medical News Today, destacam que esta fruta “é excelente para manter os cabelos saudáveis porque produz sebo, necessário para mantê-los hidratados”. Um relatório da mesma entidade revelou que vários estudos realizados ao longo do tempo constataram que as enzimas proteolíticas quimopapaína e papaína do mamão promovem a cicatrização de feridas e previnem infecções em áreas queimadas.

3) É cardioprotetor

Além de colaborar na saúde intestinal, a fibra também protege o coração porque “ajuda a erradicar o acúmulo de colesterol ruim (LDL) nas paredes das artérias, ajudando a manter a pressão arterial equilibrada e evitando diversos eventos cardíacos”, especifica Hasbani. O National Institutes of Health (NIH) sugere uma ingestão diária de fibras de aproximadamente 38 gramas para homens e 25 gramas para mulheres.

Como preparar o shake de mamão e sementes de linhaça

Para quem deseja preparar um shake de mamão e sementes de linhaça, há algumas dicas a considerar. Qual fruta escolher e como saber se está madura

Existem duas variedades principais de mamão no mercado. O Maradol tem o tamanho de uma bola de futebol e depois há os menores, que cabem na palma da mão. Segundo William, é melhor escolher a fruta maior porque contém a maior quantidade de propriedades nutritivas e curativas.

Outro ponto a ser considerado ao fazer um shake é que os mamões estejam maduros; nesse caso, o sabor será ainda mais doce e será mais fácil de liquidificar.

Para saber se estão maduros, a cor da casca deve variar entre tons de vermelho, laranja e amarelo; jamais verde. Você também pode pressioná-la suavemente com a ponta dos dedos e, se afundar, significa que está macia e pronta para o shake; se estiver firme, precisa de mais tempo para amadurecer.

As quantidades

Para fazer um copo deste shake, Antar afirma que serão necessários 120 gramas de mamão cortado em cubos, sem casca ou sementes, água mineral ou leite (quantidade necessária), adoçante a gosto e uma colher de chá de linhaça.

A preparação

Todos os ingredientes devem ser misturados em um liquidificador, embora a água ou o leite devam ser adicionados gradualmente até atingir a consistência desejada.

Em relação às sementes de linhaça, Hasbani recomenda moê-las previamente até formar um pó, "assim todos os seus nutrientes serão incorporados, incluindo a fibra solúvel encontrada em seu interior; caso contrário, se consumidas inteiras, apenas a fibra insolúvel da casca será aproveitada". Nesses casos, a especialista aconselha que sejam moídas no momento de usar, caso contrário, "se ficarem expostas ao ar, oxidam-se".

Na escolha entre fazer com água ou leite, Antar comenta que isso dependerá do estado de saúde da pessoa: "É importante ressaltar que quando a fruta é liquidificada, como não há um processo de mastigação, a saciedade é menor e a digestão será mais rápida, por isso o açúcar proveniente do alimento será absorvido mais rapidamente". Por isso, a nutricionista aconselha as pessoas diabéticas ou com resistência à insulina a combiná-lo com leite em vez de água para evitar picos de glicose.

Por fim, os grupos populacionais que devem ter cuidado com a ingestão do shake de mamão e linhaça, de acordo com o Medical News Today, são as pessoas com alergia ao látex, um tipo de proteína encontrada em plantas que, se cruzar com as quitinasas, enzimas presentes no mamão, pode causar uma reação alérgica.

