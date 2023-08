"Fonte de lava": Vulcão Etna entra em erupção e causa fechamento de aeroporto; vídeos

A- A+

Todas as decolagens e aterrissagens no aeroporto siciliano de Catânia foram suspensas nesta segunda-feira até pelo menos às 20h (horário local, 15h de Brasília) devido à erupção do vulcão Etna. A medida visa à segurança da operação em meio à atividade do vulcão, cujas cinzas cobrem o espaço aéreo da zona, anunciou a administração do terminal.

"Devido a uma erupção do Monte Etna (...) e à queda de cinzas vulcânicas, as operações de voo estão suspensas até às 20h00", anunciou o aeroporto na rede social X, anteriormente denominada Twitter.

Um decreto do prefeito de Catânia, Enrico Trantino, "proíbe a circulação de veículos de duas rodas, bicicletas e motocicletas nas próximas 48 horas". Isso porque "várias partes da cidade estão cobertas por uma camada de cinzas vulcânicas", disse o município em seu site.

Wow. The new eruption that just began at #Etna is absolutely incredible. Clipped from the live stream below: https://t.co/ndErGAJjY7 pic.twitter.com/J18qPuov1v — Alex Spahn ️ (@spahn711) August 14, 2023

O vulcão entrou em erupção durante a madrugada, lançando uma nuvem de cinzas sobre a cidade de Catânia, que foi sendo dispersa por ventos de sul.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) da Itália confirmou a atividade vulcânica, que "se transformou", segundo o órgão, "numa fonte de lava".

Cracking video of #Etna last night. You can see the lava flow



- Local Teampic.twitter.com/rLpQewP5FJ — Volcaholic (@volcaholic1) August 14, 2023

O Monte Etna, que tem cume a 3.324 metros, é o vulcão ativo mais alto da Europa. Em 2022, cerca de 10 milhões de passageiros transitaram pelo Aeroporto Internacional de Catânia, que cobre a parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália.

