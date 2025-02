Fora da Casa Branca, Joe Biden assina com agência de talentos de Los Angeles

A- A+

Antes de deixar o cargo de presidente dos Estados Unidos, Joe Biden pouco falou sobre seu futuro na vida pública, à qual dedicou suas últimas cinco décadas. Este mês, aos 82 anos, o democrata deu pistas sobre o que pretende fazer fora da Casa Branca, ao assinar com uma agência de talentos de Los Angeles. Biden retomou o vínculo com a Creative Artists Agency (CAA), empresa que o representou de 2017 a 2020 e que também tem laços com o ex-presidente Barack Obama e a mulher, Michelle.

Em comunicado reproduzido pela rede BBC, Richard Lovett, copresidente da CAA, classificou Biden como "uma das vozes mais respeitadas e influentes da América em assuntos nacionais e globais". Ao passar o bastão da presidência para Donald Trump, Biden prometeu aos apoiadores que não "abandonaria a luta", apesar de preocupações com seu declínio cognitivo terem levado à substituição da cabeça de chapa por sua vice, Kamala Harris.





"Seu compromisso ao longo da vida com o serviço público é de unidade, otimismo, dignidade e possibilidade", disse Lovett. "Estamos profundamente honrados em fazer parceria com ele novamente".

Segundo a BBC, não há informações de projetos futuros de Biden. Durante o contrato anterior pela agência de talentos, o democrata publicou em 2017 seu livro de memórias, "Promessa de pai: Um ano de sofrimento, esperança e determinação". Com passagens sobre a perda do filho Beau Biden, o obra tornou-se best seller do New York Times e foi base para a turnê American Promise, que serviu de trampolim para a corrida do democrata à Casa Branca anos depois.

A CAA é mais conhecida pelos contratos com estrelas de cinema e celebridades, mas não raro trabalha com políticos e personalidades de outros segmentos. Com os Obama, por exemplo, a empresa atuou junto à produtora Higher Ground para a elaboração do documentário American Factory, premiado com o Oscar.

A ex-secretária de Estado e primeira-dama Hillary Clinton também tem parceria com a CAA para a promoção de seus livros.

