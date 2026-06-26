Internacional
"Fora, fora", gritam moradores para a presidente interina da Venezuela em área afetada por terremoto
A presidente interina, Delcy Rodríguez assumiu o governo após a detenção de Maduro
Um grupo de moradores e familiares de pessoas presas sob os escombros de um edifício que desabou em decorrência dos terremotos na Venezuela vaiou nesta sexta-feira (26) a presidente interina, Delcy Rodríguez, durante uma visita ao local, em um bairro de classe alta de Caracas, constatou uma jornalista da AFP.
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"Já basta de fazer campanha política em uma tragédia como a que estamos vivendo", gritaram do outro lado da área isolada do edifício que desabou na quarta-feira, ao mesmo tempo em que acusavam que "o governo não está fazendo nada pelo povo".