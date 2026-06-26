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Internacional "Fora, fora", gritam moradores para a presidente interina da Venezuela em área afetada por terremoto A presidente interina, Delcy Rodríguez assumiu o governo após a detenção de Maduro

Um grupo de moradores e familiares de pessoas presas sob os escombros de um edifício que desabou em decorrência dos terremotos na Venezuela vaiou nesta sexta-feira (26) a presidente interina, Delcy Rodríguez, durante uma visita ao local, em um bairro de classe alta de Caracas, constatou uma jornalista da AFP.

"Já basta de fazer campanha política em uma tragédia como a que estamos vivendo", gritaram do outro lado da área isolada do edifício que desabou na quarta-feira, ao mesmo tempo em que acusavam que "o governo não está fazendo nada pelo povo".

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