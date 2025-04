A- A+

jaboatão dos guararapes Foragida da Justiça é presa na Festa da Pitomba ao ser flagrada por câmeras de reconhecimento facial Prisão aconteceu na noite do último sábado (26), no Parque Histórico Nacional dos Guararapes

Uma mulher que estava foragida da Justiça foi presa na tradicional Festa da Pitomba, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, após ser flagrada por câmeras de reconhecimento facial.

A prisão aconteceu na noite do último sábado (26), no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, onde a festa acontece até esta segunda-feira (28).

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), contra a mulher, de 32 anos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes, expedido pela Vara Única de Passira, no Agreste.

Ela foi identificada no momento que passava no local com um grupo de amigos e presa por policiais militares. A mulher, que não demostrou resistência, foi encaminhada ao sistema prisional do estado.

“Seguimos alcançando resultados positivos no uso dos recursos tecnológicos como auxiliares da nossa segurança pública, sobretudo nos grandes eventos realizados em Pernambuco, o que demonstra que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Ainda segundo a SDS, durante a 368ª edição da Festa da Pitomba, que começou no dia 20 de abril, foi colocando em prática um esquema especial de policiamento, mobilizando servidores e lançando o total de 1.883 jornadas extras.

